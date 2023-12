Łamigłówka, którą potrafią rozwiązać tylko eksperci

Logiczne myślenie to umiejętność analizowania informacji, rozumowania i podejmowania decyzji w sposób jasny i zgodny z zasadami. Jest to kluczowa umiejętność, która ma wiele praktycznych zastosowań we wszystkich dziedzinach życia. Używana jest nie tylko w strefie zawodowej, ale również na co dzień. Dzisiaj przedstawimy ci jedną z naszych łamigłówek, która internautom nie daje spokoju. Spójrz na poniższe równanie ułożone za pomocą zapałek. Przestaw jedną tak, aby otrzymać poprawne rozwiązanie. Na wykonanie zadania masz tylko 10 sekund, więc nie trać cennego czasu. Gotowy? Start!

Reklama

Zdjęcie Łamigłówka / opracowanie własne / INTERIA.PL

Zobacz również: Zagadka, która zaskoczyła internautów. Jakie jest poprawne równanie?

Prawidłowa odpowiedź

Jeśli udało ci się rozwiązać tę zagadkę, oznacza to, że twój iloraz inteligencji jest bardzo wysoki. Jeżeli jednak nie podołałeś wyzwaniu, to nic się nie stało. Zdarza się najlepszym. Na rozwiązywanie zadań wpływa wiele czynników, a między innymi stres. Być może jesteś po prostu zmęczony. Potraktuj łamigłówkę, jako formę rozrywki. Poniżej na obrazku zobaczysz, jak prawidłowo powinno wyglądać równanie.

Zdjęcie Rozwiązanie / opracowanie własne / INTERIA.PL

Zdjęcie Kliknij w obrazek i sprawdź nasze pozostałe testy / INTERIA.PL

Zobacz również: Test IQ: Czy uda ci się uzyskać poprawne równanie? Trudna łamigłówka