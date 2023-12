Kobieta numer jeden

Czy kobieta z obrazka numer jeden jest bezrobotna? Zdecydowanie nie. Choć na pierwszy rzut oka mogłoby się tak nie wydawać. Jednakże czarnowłosa kobieta zdecydowanie emanuje pewnością siebie. Oczywiście, kobiety bez pracy również mogą takie być. Jednak jej strój jest elegancki, kobiecy, ale nie wyzywający, po czym można stwierdzić, że mogłaby być tak ubrana do pracy. Dodatkowo jej buty są na niskim obcasie, być może ma jakieś spotkanie poza biurem. Już na pierwszy rzut oka wygląda na kobietę sukcesu, która podbija np. świat mody.

Zdjęcie Obrazek nr 1 / opracowanie własne / INTERIA.PL

Kobieta numer dwa

Uważasz, że kobieta numer dwa nie ma pracy? I masz rację! Kobieta z obrazka wygląda na osobę rozrzutną, która jeszcze nie zna wartości samodzielnie zarobionego pieniądza. Oczywiście, nie oznacza to, że kobiety sukcesu nie chodzą na zakupy. Jednak jej strój jest nieco wyzywający. Jej sukienka jest zdecydowanie za krótka do pracy np. biurowej, a obcas zbyt wysoki. Warto zwrócić uwagę, że pozostałe kobiety mają zakryte palce u stóp, w przypadku tej pani tak nie jest. Dodatkowo jej postawa jest kobieca i zrelaksowana, nie wygląda, jakby ciążyły na niej obecnie jakieś obowiązki.

Zdjęcie Obrazek nr 2 / opracowanie własne / INTERIA.PL

Kobieta numer trzy

Dlaczego kobieta numer trzy ma pracę? Można to przede wszystkim rozpoznać po bardzo formalnym stroju. Czarna marynarka i spódnica, biała bluzka oraz niski obcas, to typowa kreacja biurowa. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden szczegół, chodzi o jej... ręce! Choć założone na siebie ręce mogą być odbierane jako zamknięta postawa, to w tym przypadku można stwierdzić, że kobieta ma sporo na głowie i nie chce, aby ktokolwiek jej przeszkadzał. Być może ta kobieta jest nawet szefową i właśnie obserwuje pracę swoich pracowników.

Zdjęcie Obrazek nr 3 / opracowanie własne / INTERIA.PL

Jeżeli nie udało ci się rozwiązać naszego testu, to nic się nie stało. Być może jesteś po prostu zmęczony. Na spostrzegawczość wpływa wiele czynników, między innymi stres i wyczerpanie. Chcąc poprawić daną umiejętność, warto podejmować się regularnych ćwiczeń o różnorakim stopniu trudności.

