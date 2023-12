Spis treści: 01 Mężczyzna numer 1

02 Mężczyzna numer 2

03 Mężczyzna numer 3

Mężczyzna numer 1

Uważasz, że pierwszy mężczyzna jest szefem? Niestety nie, a dlaczego? Już wyjaśniamy. Otóż facet na obrazku ma bardzo niepewną minę. Wygląda, jakby bał się o coś zapytać lub popełnił jakiś błąd i chce się do niego przyznać. Być może chce poprosić o urlop lub o podwyżkę. Jest to poza, która nie przystoi szefowi, a zwłaszcza wśród współpracowników. Przełożony powinien wyglądać na opanowaną osobę, która wie, jak zarządzać firmą i jego zespołem. Kto wie, być może on też kiedyś zostanie szefem. Jeszcze wiele przed nim!

Zdjęcie / INTERIA.PL

Zobacz również: Test IQ, w którym możesz wykazać się logicznym myśleniem

Reklama

Mężczyzna numer 2

Myślisz, że mężczyzna numer 2 jest szefem? Świetnie! Masz dobrego nosa do szczegółów i łamigłówek oraz jesteś bardzo spostrzegawczą osobą. Facet na obrazku przyjął pozycję "bohatera". Spójrz na ułożenie jego rąk. Taka postawa świadczy o jego pewności siebie i gotowości do działania. To bardzo pożądane cechy u przełożonego. Każdy współpracownik chce czuć się bezpiecznie w danym przedsiębiorstwie. Dodatkowo jego strój wygląda na zadbany i dosyć kosztowny. Można domyślać się, że nie brakuje mu pieniędzy.

Zdjęcie / INTERIA.PL

Zobacz również: Czy jesteś w stanie policzyć wszystkie koty na obrazku? Trudny test

Mężczyzna numer 3

Myślałeś, że szefem jest mężczyzna numer 3? Niestety nie. Jego otwarta postawa i przyjazny wyraz twarzy rzeczywiście mogą być mylące. Świadczy to o dobrym podejściu pracownika do pracy. Więc co zdradza to, że nie jest szefem? Chodzi o jeden szczegół, którego nie jest w stanie zauważyć aż 99% użytkowników. Mowa tutaj o... skarpetkach i spodniach! Otóż jego spodnie są za krótkie, a skarpetki nie pasują kolorystycznie, ani do spodni, ani do butów. Jest to "niepełny" strój formalny. Szefostwo bardziej zwraca uwagę na kwestie ubioru i wyglądu, gdyż mają być autorytetem dla swoich pracowników.

Zdjęcie / INTERIA.PL

Zobacz również: Zagadka matematyczna, która jest wyzwaniem dla osób dorosłych

Zdjęcie Kliknij w obrazek i sprawdź nasze pozostałe testy / INTERIA.PL