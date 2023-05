1. Jabłko

Jeżeli spośród wszystkich owoców wybrałaś jabłko, oznacza to, że jesteś osobą bardzo opanowaną. Nie masz w zwyczaju reagowania złością podczas kłótni, potrafisz zachować zimną krew, w każdej sytuacji. Na pozór wydajesz się być osobą spokojną, jednak w głębi duszy lubisz dreszczyk emocji. Ciągnie cię do zajęć, które są odrobinę niebezpieczne i dają ci zastrzyk adrenaliny, np. skok z bungee. Dodatkowo cenisz sobie swoje życie, więc starasz się dbać o swoje zdrowie. W miłości jesteś ostrożna, jak już się zakochujesz to na całe życie. Cechuje cię także niemała odwaga oraz determinacja. Nie wykonujesz zadań na "pół gwizdka", jeżeli masz już coś zrobić, to "na całego".

Reklama

Zdjęcie Test osobowości: Który owoc wybierasz? Jabłko / opracowanie własne / INTERIA.PL

2. Pomarańcza

Jeżeli postanowiłaś wybrać pomarańczę, to znak, że jesteś osobą, która lubi czuć satysfakcję ze swojego życia. Wszystko, co robisz, ma konkretny cel. Masz w sobie dużo energii, którą chętnie dzielisz się z bliskimi. Czas wolisz spędzać aktywnie na świeżym powietrzu. Jeżeli wykorzystasz w pracy swoją pomysłowość oraz hart ducha, to czeka cię spory sukces. Twój charakter bywa zmienny, w jednej chwili potrafisz być miłą i kochającą osobą, a w następnej masz "kwaśną minę".

Zdjęcie Test osobowości: Który owoc wybierasz? Pomarańcza / opracowanie własne / INTERIA.PL

3. Gruszka

Jeżeli wybrałaś gruszkę, oznacza to, że w życiu marzysz o tym, aby odnaleźć swoją prawdziwą miłość. Bardzo byś chciała w przyszłości założyć dużą rodzinę i nacieszyć się macierzyństwem. Jesteś osobą bardzo rodzinną, więc na pierwszym miejscu zawsze stawiasz swoich bliskich. Gdy w życiu napotykasz problemy, to starasz się im stawiać czoła. Twoją mocną stroną zdecydowanie jest wytrzymałość. Jesteś osoba optymistyczną i pełną nadziei, co nie zawsze wychodzi ci na dobre. Czasem za bardzo ufasz innym, którzy wykorzystują twoją naiwność. Powinnaś popracować nad aserywnością

Zdjęcie Test osobowości: Który owoc wybierasz? Gruszka / opracowanie własne / INTERIA.PL

4. Winogrono

Wybrałaś winogrono? Jesteś osobą towarzyską i bardzo gościnną. Najczęściej to ty inicjujesz spotkania i organizujesz różnego rodzaju imprezy. Zależy ci na tym, aby spełniać się w roli gospodarza. Masz niewiarygodny wpływ na ludzi. Gdy zaczynasz mówić, to inni uwielbiają słuchać, co masz do powiedzenia. Na co dzień jesteś silną i dobroczynną osobą, a bliscy właśnie to w tobie cenią. Bardzo lubisz w życiu kierować się swoiją intuicją i podejmować decyzje samodzielnie. W miłości jesteś romantyczką, która czeka na księcia na białym koniu.

Zdjęcie Test osobowości: Który owoc wybierasz? Winogrono / opracowanie własne / INTERIA.PL