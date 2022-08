Każdy na tym obrazie zobaczy coś innego. I będzie to przyczynek do odpowiedzenia na pytanie: czego tak naprawdę najbardziej potrzebujesz w miłości. Oczyść umysł i na spokojnie spójrz na obraz. Wystarczą dosłownie dwie sekundy, żebyś mogła/mógł bez żadnych wątpliwości wskazać, co jako pierwsze rzuciło ci się w oczy. Sprawdź, co to może oznaczać.

Zdjęcie Co widzisz na tym obrazku? / materiały prasowe

Twarz

Jeśli jako pierwszą dostrzegłaś/-eś twarz, w miłości najbardziej potrzebujesz więcej uwagi. W głębi serca czujesz, że ukochany/-a koncentruje się na obszarach, które tak naprawdę nie mają znaczenia. Czujesz się pozostawiony/-a gdzieś na marginesie, mało ważny/-a.

Dwaj asystenci

Jeśli jako pierwszych zauważyłeś/-aś dwóch pomocników, stojących z tyłu, czujesz, że nie masz nic do powiedzenia w sprawach, które bezpośrednio cię dotyczą. To oczywiście kwestia, nad której wyprostowaniem i zmianą możesz pracować, ale wszyscy wiemy, że nie jest to proste, bo dotyczy też drugiej osoby. Potrzebujesz kogoś, kto stanie u twojego boku i podejmie taki sam wysiłek w pracy nad związkiem.

Czarownik

Czarownik znajduje się w środku obrazu, a jego kapelusz tworzy nos dużej twarzy, która tworzy sam obraz. Jeśli była to część obrazu, która jako pierwsza przykuła twoją uwagę, musisz się bardziej otworzyć na partnera/-kę. Wyjdź ze strefy komfortu i zdobądź się na gest, na który dotąd się nie zdobyłeś. Może to wyznanie, może przeprosiny - sam/-a wiesz najlepiej. Wygląda na to, że jesteś bardziej zamknięty/-a niż powinieneś/-aś, w wyniku czego narażasz się na porażkę. Akceptacja nie jest tak trudna, jak to sobie wyobrażasz.

Dziecko

Jeśli jako pierwsze zobaczyłeś/-aś dziecko, jesteś kimś, kto potrzebuje (jeszcze) czegoś, na co nie jest na zawsze. Poświęć trochę czasu na poznanie siebie i samorozwój, wszystko inne przyjdzie, gdy będziesz gotowy/-a.

Człowiek w płaszczu

Jeśli to mężczyzna w płaszczu przykuł twoją uwagę, prawdopodobnie kochasz kogoś, kto ma problemy. Wydaje ci się, że utknąłeś/-aś tam, gdzie wcale nie chcesz być. Otwórz się na ludzi, zmień sposób myślenia.

Źródło: pticalspy.com