To imię niesie same dobre cechy. Oznacza kobietę czczoną i szanowaną

Życie i styl

Imię Honorata nie należy obecnie do popularnych. A jednak każdego roku kilkadziesiąt dziewczynek otrzymuje to imię i w tej chwili w Polsce mamy już ponad 16 tys. Honorat. Co oznacza to imię i jakimi cechami odznacza się osoba, która je nosi?

Zdjęcie Imię Honorata opisuje kobietę pewną siebie, z silnym charakterem, która dobrze sobie radzi w życiu / 123RF/PICSEL