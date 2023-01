Pochodzenie imienia Regina

Imię Regina ma swoje źródła w łacinie, gdzie "regina" oznacza "królową". W katolickiej tradycji bywa ona łączona z imieniem Matki Boskiej Królowej Niebios, które po łacinie brzmi Regina Coeli. Pierwsze wzmianki o Polkach noszących imię Regina, pochodzą z XIV wieku.



Regina to kobieta ambitna i niezależna

Reginy jak na królowe przystało, są kobietami o niezależnych poglądach i wielkich ambicjach. To niekiedy przeradza się w zbytnią pewność siebie, władczość i obwinianie otoczenia o własne porażki. Jednocześnie kobiety o tym imieniu są energiczne, pomysłowe i elokwentne. Jeśli wybiorą duchową drogę, związaną z ich numerologiczną liczbą, dziewiątką — są zdolne do wielkich poświęceń i charakteryzują się ogromną duchową siłą i intuicją.



Zdjęcie Rodzice coraz częściej decydują się na nadawanie dzieciom oryginalnych imion / Horst Hellwig / East News

Popularność imienia Regina

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego imię Regina nosi 47 tysięcy Polek. "Królowa" nie cieszy się jednak dużą popularnością wśród rodziców nowonarodzonych dzieci. W 2021 r. jedynie 82 dziewczynkom nadano to imię, a w pierwszej połowie 2022 r. pojawiło się ono w aktach urodzenia jedynie 13 Polek. Regina może być zatem dobrym pomysłem dla rodziców, którzy chcą znaleźć nietypowe imię dla dziewczynki, a nie chcą wybierać orientalnie brzmiących.



Imieniny Reginy

Reginy świętują swoje imieniny aż cztery razy w roku: 18 stycznia, 17 marca, 7 września i 21 listopada.

7 września kościół katolicki wspomina świętą Reginę z Alezji - wczesnochrześcijańską dziewicę i męczennice. Choć urodzona w pogańskiej rodzinie została wychowana przez piastunkę w wierze chrześcijańskiej. Gdy dowiedział się o tym jej ojciec, wygnał obie kobiety z domu. Żyły one skromnie i spokojnie, aż do momentu, gdy prefekt Galii - Olybriusz dowiedział się, że Regina jest nie tylko piękną kobietą, ale również córką znamienitego rodu. Postanowił skłonić ją do małżeństwa, musiała jednak wyrzec się swej wiary. Pomimo uwięzienia i tortur Regina trwała na modlitwie. Ostatecznie została ścięta 7 września 286 r.



