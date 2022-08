To imię zyskuje na popularności. Oznacza: wspaniała, doskonała, wybitna

Choć jeszcze kilkanaście lat temu rodzice chętnie nadawali swoim dzieciom niecodziennie brzmiące imiona, to w ostatnim czasie do łask wracają te tradycyjne, które zakorzenione są w języku polskim. Ostatnio na popularności zyskało imię Antonina, którego znaczenie być może tym bardziej przekonuje Polaków, by nadawać je swoim pociechom. Co oznacza i jakie jest pochodzenie imienia Antonina?

Zdjęcie Imię Antonina zyskuje na popularności w ostatnich latach / 123RF/PICSEL