Wybór imienia dla dziecka to jedno z trudniejszych zadań, z jakim muszą zmierzyć się przyszli rodzice. Zdecydować się na klasykę, czy może wybrać nowoczesność? To pytanie pojawia się w głowie większości matek i ojców jeszcze przed porodem. Wątpliwości w tej kwestii nie są niczym dziwnym. W końcu imię jest niezwykle ważne - towarzyszy człowiekowi przez całe życie i wiele o nim mówi.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan postanowili nazwać synka Henryk. To samo imię nosi syn Mateusza Banasiuka i Magdy Boczarskiej oraz Borysa Szyca i Justyny Nagłowskiej. Małgorzata Socha zdecydowała się nadać córce imię Zofia. Tak samo nazywają się dzieci Agnieszki Sienkiewicz i Rafała Mroczka. Wśród polskich gwiazd dużą popularnością cieszą się również imiona: Helena, Tadeusz, Ignacy, Franciszek. Celebryci coraz częściej rezygnują z nowoczesnych, obcobrzmiących imion. Stawiają na elegancję i prostotę.

Jednak tendencja ta widoczna nie tylko jest wśród znanych osób.

To imię staje się coraz bardziej popularne. Rodzice chętnie nazywają tak córki

Rodzice coraz chętniej powracają do tradycji. Statystyki pokazują, że w ostatnich latach popularnością cieszy się także żeńskie imię Aniela. Zgodnie z wykazem imion żeńskich według rejestru PESEL dostępnego na stronie gov.pl, imię Aniela na początku 2022 nosiło aż 39710 dziewczynek i kobiet. Najnowsze dane nie pozostawiają wątpliwości - młode mamy i ojcowie często nazywają tak córki.

Zgodnie z przekazanymi przez gov.pl informacjami imię Aniela w 2018 roku zostało nadane 874 dziewczynkom. Z kolei w 2021 roku nazwano tak aż 1078 dziewczynek. Widoczna jest więc wyraźna tendencja zwyżkowa.

Najwięcej Aniel urodziło się w województwie mazowieckim (to imię nadano tam aż 202 razy). Na drugim miejscu uplasowało się województwo małopolskie ( tam137 dziewczynki otrzymały imię Aniela). Podium kończy województwo pomorskie (102 dziewczynki).

Zdjęcie W ostatnim czasie obserwujemy zaskakujący powrót imion: Zosia i Henryk / 123RF/PICSEL

Imię Aniela: Co oznacza?

Imię Aniela stopniowo wypiera obcobrzmiące imię Angelika (w 2021 roku jedynie 18 dziewczynek otrzymało imię Angelika na chrzcie). Ich pochodzenia są takie same. Zarówno Aniela, jak i Angelika są powiązane z łacińskim imieniem Angela. Wywodzi się ono od greckiego słowa ángelos, a więc w tłumaczeniu "posłaniec". Zgodnie z filozofią chrześcijańską imię Aniela nawiązuje do postaci Anioła Stróża.

W Polsce imię Aniela używane od XVIII wieku. Z kolei imię Angelika zyskało popularność dopiero w latach 70. i 80. XX wieku.

Rosnąca popularność imienia Angelika sprawiła na Polacy na dekady zapomnieli o imieniu Aniela. Teraz chętne przypominają sobie o tej wdzięcznej, staropolskiej formie.

Jakie są Aniele? Poznaj numerologię imienia

Aniele to numerologiczne szóstki. Co to oznacza? Zgodnie z informacjami, które niesie ta cyfra, kobiety noszące imię Aniela są niezwykle łagodne i wrażliwe. Ponad wszystko cenią wartości rodzinne. Odznacza je umiejętność budowania trwałych i pogłębionych relacji z otaczającymi ludźmi.

Aniele to urodzone dyplomatki - często w sporach i konfliktach pełnią rolę negocjatorek. Same rzadko wszczynają kłótnie, negatywne emocje szybko je męczą. Aniele są pokojowo nastawione.

Zdjęcie Rodzice coraz chętniej powracają do tradycji. Statystyki pokazują, że w ostatnich latach popularnością cieszy się także żeńskie imię Aniela / 123RF/PICSEL

Kobiety, które noszą imię Aniela, zgodnie z numerologią imion, są romantyczkami. Wierzą w prawdziwą miłość, a gdy spotkają na swojej drodze wybranka, są mu wierne i oddane.

Aniele cechuje również optymizm i pogoda ducha. Lubią otaczać się pozytywnymi ludźmi. To doskonałe przyjaciółki - gdy trzeba, służą pomocą, a w sytuacjach kryzysowych potrafią działać szybko i sprawnie. Umiejętności miękkie sprawiają, że Aniele realizują się w zawodach wymagających kontaktu z drugim człowiekiem.

Oczywiście wszelkie informacje związane z numerologią imion należy traktować z przymrużeniem oka.

Aniela: Czy warto nazwać tak dziecko?

Oczywiście wszystko zależy od upodobania i gustu rodziców. Wybierając imię dla dziecka nie warto kierować się modą, która za chwilę przeminie. Jednak Aniela to niezwykle wdzięczne imię o ciekawym znaczeniu - nic nie stoi więc na przeszkodzie, by wziąć je pod uwagę.

Na to, aby nazwać córkę Aniela, zdecydowali się: Robert Janowski, Natalia Przybysz, Jolanta Fraszyńska.

Zdjęcie Jolanta Fraszyńska nazwała swoją córkę Aniela / MWMedia

