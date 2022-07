Imię dla noworodka to często niemała zagwozdka. Rodzice długo się wahają jak nazwać swoje dziecko i nie ma w tym nic dziwnego. Nawet jeśli nie wierzymy we wróżby i przesądy, chcemy jak najlepiej dobrać imię dla pociechy, nie wspominając już o zapewnieniu jej dobrego bytu i godnej przyszłości. Warto zatem poznać imiona, które jak się okazuje, mogą przynieść szczęście i bogactwo. Co ciekawe, ma to też wiele wspólnego z jedną ważną rzeczą, jaką jest data urodzenia. Jeżeli oba te czynniki pójdą w parze, sukces gwarantowany!

Imiona, które przynoszą szczęście i bogactwo

Astrologowie twierdzą, że pomyślność i dobrobyt w życiu zależy od połączenia daty urodzenia z odpowiednim imieniem. Okazuje się, że dla dzieci urodzonych pod szczęśliwą gwiazdą przypisuje się dwa terminy. Jednak dopiero, gdy otrzymają odpowiednie imię, mają szansę na wielkie bogactwo i wyśnione życie.

Reklama

Zobacz też: Anielskie imię zyskuje na popularności

Kiedy rodzą się szczęściarze i jak mają na imię?

Zdjęcie Dzieci urodzone pod szczęśliwą gwiazdą mają w życiu dużo łatwiej / 123RF/PICSEL

Według ustaleń, do największych "farciarzy" należą osoby urodzone między 21 marca a 19 kwietnia (znak zodiaku Baran) o imionach:

Kinga - imię pochodzenia węgierskiego, to kobieta sukcesu, lubi pełnić funkcje kierownicze, przykładna matka i żona.

- imię pochodzenia węgierskiego, to kobieta sukcesu, lubi pełnić funkcje kierownicze, przykładna matka i żona. Magdalena - imię pochodzenia hebrajskiego, namiętna i zaborcza kobieta, pomocna, wierna przyjaciółka.

- imię pochodzenia hebrajskiego, namiętna i zaborcza kobieta, pomocna, wierna przyjaciółka. Róża - imię pochodzenia łacińskiego, kobieta uczuciowa, wrażliwa, pewna siebie, skłonna do rywalizacji.

- imię pochodzenia łacińskiego, kobieta uczuciowa, wrażliwa, pewna siebie, skłonna do rywalizacji. Urszula - imię pochodzenia łacińskiego, kobieta troskliwa, rodzinna, dusza artystyczna.

- imię pochodzenia łacińskiego, kobieta troskliwa, rodzinna, dusza artystyczna. Bartłomiej - imię pochodzenia aramejskiego, mężczyzna pracowity i solidny, człowiek sukcesu

- imię pochodzenia aramejskiego, mężczyzna pracowity i solidny, człowiek sukcesu Jarosław - imię pochodzenia słowiańskiego, człowiek wielu talentów, towarzyski, kochliwy.

- imię pochodzenia słowiańskiego, człowiek wielu talentów, towarzyski, kochliwy. Konrad - imię pochodzenia germańskiego, mężczyzna porywczy, impulsywny, pomocny, surowy ojciec.

- imię pochodzenia germańskiego, mężczyzna porywczy, impulsywny, pomocny, surowy ojciec. Szymon - imię pochodzenia hebrajskiego, człowiek prostolinijny, szczery, skryty, kocha przyrodę

- imię pochodzenia hebrajskiego, człowiek prostolinijny, szczery, skryty, kocha przyrodę Wojciech - imię pochodzenia słowiańskiego, człowiek sukcesu, obdarzony ponadprzeciętną intuicją, stały w uczuciach.

Druga grupa obejmuje przedział między 20 kwietnia a 22 maja (znak zodiaku Byk), a szczęśliwe imiona, dla osób urodzonych w tym terminie to:

Beata - imię pochodzenia łacińskiego, kobieta uzdolniona artystycznie, ostrożna, z natury towarzyska.

- imię pochodzenia łacińskiego, kobieta uzdolniona artystycznie, ostrożna, z natury towarzyska. Karina - imię pochodzenia niemieckiego, kobieta kochliwa, dusza artystyczna, popadająca często w melancholię.

- imię pochodzenia niemieckiego, kobieta kochliwa, dusza artystyczna, popadająca często w melancholię. Maja - imię pochodzenia greckiego, tolerancyjna, nie wyobraża sobie życia w samotności, wrażliwa, inteligentna.

- imię pochodzenia greckiego, tolerancyjna, nie wyobraża sobie życia w samotności, wrażliwa, inteligentna. Adam - imię pochodzenia hebrajskiego, osoba stanowcza, niezależna, dobry mąż i ojciec.

- imię pochodzenia hebrajskiego, osoba stanowcza, niezależna, dobry mąż i ojciec. Dominik - imię pochodzenia łacińskiego, domator, głęboko przekonany o swojej racji, zazwyczaj dobrze wykształcony.

- imię pochodzenia łacińskiego, domator, głęboko przekonany o swojej racji, zazwyczaj dobrze wykształcony. Filip - imię pochodzenia greckiego, osoba wrażliwa, potrafi cieszyć się życiem, tryska pomysłowością, flirciarz.

Czytaj też: Polacy tak naprawdę nazwali swoje dzieci!

Zdjęcie Jeśli dziecko urodziło się w terminie określanym jako szczęśliwy, warto wybrać dla niego jedno spośród proponowanych przez nas imion / 123RF/PICSEL

Można wierzyć lub nie, ale eksperci od astrologii są przekonani, że to właśnie te osoby mają największe szanse na sukces i bogactwo! Jak się okazuje, wybór imienia dla dziecka jest ważną kwestią, dlatego lepiej przemyśleć sprawę dwa razy. A może sami odnaleźliście siebie na liście szczęśliwców?

Czytaj więcej: Imiona przynoszące pecha. Te osoby nie mają szczęścia w życiu

***