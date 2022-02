Wielu praktykujących katolików czeka z decyzją o pozbyciu się choinki do momentu kolędy duszpasterskiej, uznając, iż właśnie po wizycie księdza można rozebrać świąteczne drzewko. Ten moment jest jednak uzależniony od harmonogramu poszczególnych parafii.

W tym roku, w związku z pandemią, tradycyjna kolęda w domach została jednak niemal całkowicie odwołana. Dlatego też większość z nas zastanawia się, kiedy pozbyć się choinki. Wątpliwości rozwiewa ksiądz.

6 stycznia, 9 stycznia czy 2 lutego?

Zgodnie z tradycją katolicką wyznaczono trzy daty, w których można rozebrać świąteczne drzewko. To Święto Trzech Króli, które wypada 6 stycznia, Niedziela Chrztu Pańskiego, święto ruchome, które przypada zawsze w pierwszą niedzielę po święcie Trzech Króli oraz Święto Ofiarowania Pańskiego, ustanowione na pamiątkę ofiarowania Jezusa w świątyni jerozolimskiej, które miało miejsce 40 dni po jego narodzinach.

Reklama

Jak to wygląda w praktyce? Popularny na TikToku ks. Sebastian Picur wyjaśnia, iż Święto Trzech Króli to najwcześniejszy, ale nieobowiązkowy termin, kiedy możemy rozebrać choinkę oraz inne ozdoby świąteczne. Kolejnymi ważnymi dla Kościoła Katolickiego datami była Niedziela Chrztu Pańskiego - 9 stycznia, kiedy przypada zakończenie liturgicznego czasu Bożego Narodzenia.

TikTok

Ksiądz dodaje, iż zgodnie z tradycją, dekoracje świąteczne powinniśmy obowiązkowo zdjąć 2 lutego, kiedy katolicy obchodzą Święto Ofiarowania Pańskiego, zwane inaczej Świętem Matki Boskiej Gromnicznej.

To właśnie do 2 lutego rozebrana zostanie choinka na placu św. Piotra w Watykanie. W tym dniu w kościołach przestaje się śpiewać kolędy.

Co zrobić z choinką po świętach?

Posiadacze sztucznych choinek mają ułatwione zadanie. Wystarczy rozebrać świąteczne drzewko, wyczyścić, dobrze zabezpieczyć i schować. Kolejna okazja do jego ubrania już za mniej niż rok. Choinkę z tworzywa sztucznego najlepiej trzymać w przestronnym i chłodnym miejscu, w specjalnej torbie. Unikajmy umieszczania choinki w foliowym worku.

Sposobów na pozbycie się naturalnego drzewka jest wiele. Osoby, które wybrały choinkę ukorzenioną, mogą posadzić drzewko nawet we własnym ogrodzie. Choinkę można wyrzucić do kompostownika - jej gałązki z powodzeniem go zasilą. Gałązki drzew iglastych można również wykorzystać jako ściółkę dla roślin, które lubią kwaśną glebę - zarówno tych ogrodowych, jak krzaczki borówek czy wrzosy, jak i tych doniczkowych.

Z pnia oraz gałązek można zrobić patyki, które w przyszłości będą podpórkami do pnących roślin. Choinkę można także oddać do zbiórki.

***

Zobacz również:

Trendy dietetyczne na 2022 rok

Nerwica niedzielna: gdy wolny dzień staje się koszmarem

Jak poradzić sobie z bezsennością?