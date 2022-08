Tu padają rekordy. To jedyne takie miejsce na mapie Polski

Życie i styl

Kolejna fala upałów dotarła do Polski. Wysokie temperatury dokuczają niemal wszystkim Polakom, ale można znaleźć na mapie jedno miasto, w którym upały od lat przysparzają najwięcej problemów. To mieszkańcom Słubic latem funkcjonuje się najciężej. Niedawno znów padł tam rekord temperatury i wszystko wskazuje na to, że historia się powtórzy. To nie jedyny problem, z którym mierzą się mieszkańcy. Aktualnie na Odrze trwa katastrofa ekologiczna.

Zdjęcie Mimo że fala upałów zazwyczaj rozlewa się po całym kraju, to od lat najbardziej dotyka mieszkańców Słubic / 123RF/PICSEL