Małgorzata Rozenek-Majdan od lat opowiadała fanom o swoim wielkim marzeniu - budowie rodzinnej willi pod Warszawą. Droga do spełnienia tego planu była jednak pełna przeszkód. Problemy z wykonawcami, pandemia i pogoda sprawiły, że proces przeciągnął się znacznie dłużej, niż pierwotnie zakładano. W międzyczasie gwiazda wraz z mężem, Radosławem Majdanem, i dziećmi zamieszkała w wynajmowanej rezydencji w Wilanowie. Choć tam również żyli w luksusowych warunkach - basen, komora hiperbaryczna i ogromne przestrzenie - to właśnie nowa posiadłość miała być prawdziwym domem na lata.

Małgorzata Rozenek pokazała swój taras Instagram

Jak wygląda dom Małgorzaty Rozenek - Majdan?

Teraz wreszcie nadszedł ten moment. Na Instagramie, gdzie obserwuje ją ponad 1,5 miliona osób, Małgorzata Rozenek pochwaliła się, że prace wykończeniowe dobiegły końca. Zaprezentowała serię zdjęć i nagrań, pokazując część ogrodu, a w zasadzie taras oraz kilka kadrów z wnętrza willi. Nowy dom Małgorzaty Rozenek i Radosława Majdana ma powierzchnię ponad 400 metrów kwadratowych. Pierwsze kadry wzbudziły ogromne zainteresowanie fanów.

Na uwagę zasługuje przede wszystkim przestronny taras z imponującą kuchnią ogrodową. Znalazło się tam specjalne miejsce do grillowania oraz strefa do wspólnych posiłków na świeżym powietrzu, którą gospodyni ozdobiła stylową, niebieską zastawą. W ogrodzie ustawiono także tzw. "domek Henia", czyli prywatną przestrzeń dla najmłodszego syna pary, co dodatkowo podkreśla rodzinny charakter posiadłości.

Równie efektownie prezentują się wnętrza. Małgorzata Rozenek - Majdan pokazała marmurowe schody prowadzące na piętro oraz elegancką konsolę z dużym lustrem. Przez moment mogliśmy też zobaczyć salon z kremowymi kanapami.

Uwagę zwracają "Domek Henia" i marmurowe schody Instagram

Małgorzata Rozenek o nowym domu: Efekt jest oszałamiający!"

"Mamy to. Po wielu miesiącach pracy udało się nam stworzyć coś pięknego. Efekt jest oszałamiający!" - mówiła Małgorzata Rozenek na jednym z nagrań. Podkreśliła też, że aranżacja dotyczyła nie tylko domu, ale również ogrodu, co dodatkowo zwiększyło skalę przedsięwzięcia. Widać, że każdy detal domu został starannie przemyślany - od materiałów po dodatki. Gwiazda TVN-u urządzała dom z pomocą dwóch architektek wnętrz i jak sama przyznała, była wymagającą klientką.

Fani nie kryją zachwytu nową siedzibą, a sama "Perfekcyjna Pani Domu" zapowiada, że wkrótce pokaże całą posiadłość w pełnej okazałości. Wygląda na to, że marzenie o idealnym gniazdku właśnie się spełniło.

Fani zobaczyli też niewielkie fragmenty wnętrza domu Instagram

