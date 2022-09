Prawdopodobnie każdy właściciel psa choć raz w życiu widział, jak jego czworonożny przyjaciel niesfornie kręci się w swoim legowisku z zamiarem wygodnego ułożenia się do odpoczynku lub snu. Wyjaśnienia tej zagadki należy szukać u podstaw zwierzęcego instynktu.

Dlaczego pies kręci się w legowisku przed snem?

W czasach, kiedy psy nie były jeszcze udomowione, właśnie w taki sposób próbowały udeptać sobie wygodne legowisko wśród wysokich traw. Ponadto pies instynktownie sprawdzał, czy w miejscu, gdzie ma zamiar się położyć, nie znajdują się myszy i inne niewielkich rozmiarów zwierzęta, które mogłyby zakłócić psi sen.

Kręcenie się w legowisku jest również sygnałem, że czworonóg próbuje zostawić na posłaniu jak najwięcej swojego zapachu wydzielanego przez gruczoły potowe zlokalizowane w łapach, dzięki czemu czuje się bezpieczniej.

Bywają również sytuacje, kiedy pies w domu zaczyna drapać w podłogę. Dotyczy to głównie zwierzaków, które mają swobodny dostęp do ogrodu. Okazuje się, że pies instynktownie próbuje przygotować sobie posłanie, by było mu jak najwygodniej. Drapaniem w podłogę psiak nawiązuje również do kopania sobie niewielkiego wgłębienia w ziemi, co przy wysokich temperaturach miało poprawić jego komfort termiczny.

Jeśli jednak nasz pies regularnie kręci się w posłaniu przed snem lub ostentacyjnie w nie drapie, to niewykluczone, że jego legowisko nie spełnia jego oczekiwań, przez co czworonóg czuje irytację spowodowaną zbyt twardym podłożem lub zbyt małym legowiskiem.