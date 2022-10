Abonament RTV 2023 - podwyżka

Ile trzeba będzie zapłacić za abonament RTV w 2023 roku? Na stronie Poczty Polskiej można już znaleźć nowy cennik z opłatami. Abonament RTV w 2023 roku będzie droższy niż w 2022 r. Przypomnijmy. W tym roku opłaty te wynosiły - 7,50 zł za jeden miesiąc za radioodbiornik i 24,50 za jeden miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny. W 2023 roku będą się one przestawiać następująco:

8,70 zł za 1 miesiąc za radioodbiornik, jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 104,40 zł

27,30 zł za 1 miesiąc za odbiornik telewizyjny lub telewizyjny i radiofoniczny, jeżeli abonent każdego miesiąca uiszcza opłatę, wówczas opłata za okres 12 miesięcy wyniesie 327,60 zł.

Oczywiście, jak co roku przestawiono także możliwości skorzystania ze zniżek. Jedną z nich jest np. oferta skierowana do użytkowników odbiorników, którzy zdecydują się na wpłatę do 25 stycznia 2023 r. za cały rok. Wtedy otrzymają 10-procentową zniżkę.

Nie muszą płacić abonamentu RTV

Zmiany w cenniku abonamentu RTV nie dotyczą osób, które znajdują się na liście zwolnionych od opłat abonamentowych. Kto nie musi płacić?

Z opłat abonamentowych zwolnione są osoby:

osoby, co do których orzeczono o:

zaliczeniu do I grupy inwalidów całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U.2021.291 t.j.) znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U.2021.573 t.j.) lub d) trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U.2021.266 t.j.)

osoby, które ukończyły 75 lat

osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z ZUS, lub innego organu emerytalno-rentowego decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej albo decyzja jednostki organizacyjnej ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego

z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z ZUS, lub innego organu emerytalno-rentowego decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej albo decyzja jednostki organizacyjnej ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2 000 Hz o natężeniu od 80 dB)

Dokumenty uprawniające do zwolnienia z opłat za abonament RTV

W przypadku osób, które ukończyły 75 lat, uprawnienie do zwolnienia od opłat ustala Poczta Polska SA na podstawie danych z rejestru PESEL.

*Szczegółowy wykaz dokomentów niezbędnych do uzyskania zwolnienia z płacenia abonamentu RTV znajdziecie na stronie Poczty Polskiej.

Uprawnienie do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych

Aby móc skorzystać ze zwolnienia z płacenia abonamentu, trzeba spełnić pewne warunki. W placówce pocztowej należy przedstawić dokumenty uprawniające do korzystania ze zwolnienia od opłat abonamentowych, przedstawić także dowód osobisty oraz złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych.

Jak czytamy na stronie Poczty Polskiej: "dokumentem potwierdzającym uzyskanie uprawnień do korzystania ze zwolnienia od opłat abonamentowych jest oryginał oświadczenia o spełnianiu warunków do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentowych potwierdzony datownikiem placówki pocztowej".

Od kiedy nie płaci się abonamentu RTV?

Zwolnienia od opłat abonamentowych przysługują od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano potwierdzenie do korzystania ze zwolnienia. Co ważne, w przypadku okresowych zwolnień od opłat abonamentowych, brak przedstawienia dokumentów potwierdzających przedłużenie uprawnień na kolejny okres, będzie skutkował koniecznością wnoszenia opłat w kolejnych miesiącach.

