Ile prądu pobiera odkurzacz? Wybieraj lepszej jakości sprzęty, by zaoszczędzić

Działanie poszczególnych sprzętów elektronicznych w naszych domach może nas sporo kosztować, zwłaszcza przy rosnących rachunkach prądu.

Zbliżająca się zima martwi właścicieli mieszkań, do tego stopnia, że liczy się każda godzina pracy urządzeń działających na prąd w naszych domach. Tak proste czynności, jak chociażby odkurzanie nabiera powoli nowego znaczenia, bo powinniśmy wiedzieć, ile prądu pobierze używany przez nas odkurzacz.

Okazuje się, że aby nie narażać się na zbyt wysokie koszty odkurzania, powinniśmy przede wszystkim wybierać sprzęty nowe, z nową technologią oszczędzania energii. Starsze modele odkurzaczy niestety pobierają zdecydowanie więcej prądu, niż te nowszej produkcji. Moc urządzeń elektrycznych, w tym i odkurzaczy podawana jest w watach (W) - im jest większa, tym większe zużycie prądu.

Ważna jest także klasa energetyczna sprzętu. Klasa przybliża oszczędność i ekonomiczność produktu, czyli to na nią powinniśmy zwrócić uwagę podczas zakupu odkurzacza.

Ile kosztuje odkurzanie domu?

Pobór mocy świadczy o tym, ile zużywamy energii podczas korzystania z odkurzacza i może się to wahać między 1500 a 2000 watów.

za odkurzanie raz w tygodniu 40 m² zapłacimy niecałe 4 zł

odkurzając tę samą powierzchnię codziennie to koszt prawie 27 zł

Polacy często odkurzają w swoich domach 2-3 razy tygodniowo i poświęcamy na to łącznie ok. 3 godzin. Czyli rocznie w zależności od modelu odkurzacza, jego mocy i klasy energetycznej za taki tryb odkurzania zapłacimy od 130 do 170 zł.

Można także rozważyć używanie robotów sprzątających, które pobierają mniej energii, niż klasyczny odkurzacz. Jedno ładowanie baterii do pełna takiego robota, na które zużyto 0,06 kWh, pozwoliło na 2 godziny i 20 minut ciągłej pracy urządzenia.

Jak odkurzać, by nie narazić się na wysokie rachunki?

Aby zmniejszyć koszty sprzątania przy pomocy odkurzacza, lepiej wcześniej zainwestować w lepszy sprzęt i wcale nie trzeba wybierać odkurzaczy o większej mocy energetycznej.

Posiadając odkurzacz na worki, należy je wymieniać co 2-3 tygodnie, nie doprowadzając do ich przepełniania. Odkurzacz, który nie będzie miał zapchanego worka na kurz, będzie działał sprawniej i pobierze mniej energii. Istotną rolę także odgrywają filtry - należy je czyścić i wymieniać regularnie, by nie doprowadzić do ich zbytniego zanieczyszczenia.

Przed sprzątaniem, wytrzep ręcznie chodniki i dywany, tak by nie poświęcać im zbyt wiele czasu podczas samego już odkurzania. Dodatkowo przygotowana wcześniej powierzchnia bez poustawianych na niej przeszkód sprawi, że odkurzymy szybciej i efektywniej.

