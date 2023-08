"Co można zobaczyć tylko raz w minucie?" - trudna zagadka na inteligencję

Wiele osób bardzo lubi podejmować się wszelakich zagadek, gdyż rozwiązywanie ich potrafi być nie lada wyzwaniem. Mimo trudności, jakie mogą sprawiać, to również bardzo dobra forma rozrywki. Nic nie daje takiej satysfakcji, jak prawidłowo rozwiązane zadanie. To również świetny trening dla mózgu, który poprawia zdolności umysłowe i koncentrację. Przygotowaliśmy dla was łamigłówkę, która wielu osobom sprawiła już problem. Celem zagadki jest wykazanie, co można zobaczyć w minucie, momencie i chwili. Oto treść zadania:

Co można zobaczyć tylko raz w minucie, dwa razy w momencie i nigdy w jednej chwili?

Zdjęcie 2% osób rozwiązało to zadanie w mniej niż minutę / opracowanie własne / INTERIA.PL

Tylko najinteligentniejsi wiedzą jak rozwiązać zagadkę o chwili. Oto odpowiedź

Jeżeli nie udało ci się poradzić z tą zagadką, to nic złego. W końcu tylko 2% użytkowników było w stanie ją rozwiązać. Teraz wytłumaczymy, jak powinno się rozpracowywać takie zadania. Przede wszystkim dokładnie przeczytaj polecenie, gdyż czytanie ze zrozumieniem jest kluczowym elementem rozwiązywania łamigłówek. Następnie wyłap słowa, które zostały zaznaczone kolorami. Chodzi o "minucie", "momencie" i "chwili". Następnie skup się na liczbach: "raz", "dwa" i "nigdy, czyli zero". Zastanów się, które litery powtarzają się w poszczególnych słowach w podanym schemacie. Oto poprawna odpowiedź:

Literę M

Litera "M" powtarza się "raz w minucie", "dwa razy w momencie" i "nigdy w chwili". Sprawdź się w innych zagadkach:

