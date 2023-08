Lubimy rozwiązywać zagadki z kilku przyczyn. Przede wszystkim z powodu satysfakcji i radości, jakie towarzyszą nam po znalezieniu odpowiedzi. Rozwiązywanie zagadek doskonale odrywa nas od codziennych problemów i rutyny, pozwalając nam skoncentrować się na czymś interesującym i zaangażować naszą uwagę. Zagadki pobudzają naszą ciekawość i motywację do nauki, co pozwala nam poszerzać naszą wiedzę i zdobywać nowe umiejętności. Przygotowaliśmy zagadkę, której rozwiązanie wymaga chwili zastanowienia. Uda ci się ją rozwiązać?

Zagadka o rodzeństwie. Tylko kilka procent osób zna odpowiedź

W prezentowanej przez nas zagadce celem jest znalezienie liczby wszystkich braci i sióstr w rodzinie. Ułatwić nam to mają wskazówki w niej zawarte:

Dziewczyna ma tyle samo braci, ile sióstr. Każdy brat ma jednak o połowę mniej braci niż sióstr. Ile jest braci i sióstr w tej rodzinie?

Przeczytaj treści zagadki na głos. W jej rozwiązaniu pomóc ci mogą również długopis i kartka papieru. Daj sobie kilka minut na zastanowienie. Udało ci się znaleźć odpowiedź?

Tylko inteligentni poradzą sobie z zagadką o rodzeństwie. Oto odpowiedź

Nie udało ci się nic wymyślić? Aby rozwiązać tę zagadkę, prześledzimy ją krok po kroku i wspólnie postarajmy się ją rozwikłać. Zagadka brzmi: "Dziewczynka ma tyle samo braci co sióstr, ale każdy z braci ma o połowę mniej braci niż sióstr. Ile braci i sióstr jest w rodzinie?":

Dziewczynka ma tyle samo braci co sióstr - jeśli jedna z dziewczynek policzy swoje siostry i braci, to doliczy się 3 braci i 3 siostry. Każdy brat ma o połowę mniej braci niż sióstr - to stwierdzenie mówi, że gdy jeden z braci (syn) policzy swoje rodzeństwo, będzie to 2 braci (pozostali bracia) i 4 siostry, w tym wszystkie dziewczynki/córki w rodzinie.





Zatem w rodzinie jest 4 braci i 3 siostry - oto poprawna odpowiedź. Czy pasuje do twojego rozwiązania?

