Przed laty wierzono, że nadawanie imienia ma właściwości magiczne, a za nimi kryje się wiele przypisanych cech oraz predyspozycji. Według ezoteryków nasze imię ma mocno determinować nasz styl życia oraz charakter.

Niektórzy z nas są, nieco bardziej od innych, postrzegani jako osoby serdeczne, troskliwe oraz bezgranicznie kochające. Posiadacze tych imion są lojalni wobec przyjaciół i bliskich. Związek z nimi to sama przyjemność.

Maria

Wrażliwa, empatyczna, potrafiąca w mig zrozumieć potrzeby swojego partnera i okazać mu wsparcie - taka właśnie jest Maria. Osoby o tym imieniu posiadają wielkie pokłady miłości i czułości. Kiedy kogoś szczerze pokochają, to na całe życie.

Miłość i wierność są podstawowymi wartościami w życiu osób noszących to imię. Znane są z wielkiego serca i otwartości na potrzeby innych. Partnerowi Marii nie zabraknie ciepła i zmysłowości.

Magdalena

Magdalena charakteryzuje się dużym samozaparciem w pokonywaniu trudności, zawsze działając w interesie swojego partnera. Ma w sobie ogromne pokłady miłości. Jest romantyczna, zawsze kierując się głosem serca. Szuka miłości pełnej, żywej, gorącej. Mimo iż związek z nią jest pełen zwrotów akcji, uchodzi za osobę lojalną i wierną.

W Magdalenie łatwo odnaleźć wierną przyjaciółkę, gotową zawsze przyjść z pomocą. Jej cechą charakterystyczną jest ogromna miłość do bliźniego. Osoby o tym imieniu potrafią poświęcić własne szczęście i pomyślność, działając w interesie innych.

Zdjęcie Magdalena jest romantyczna, zawsze kierując się głosem serca / 123RF/PICSEL

Anna

Anna uchodzi za rozsądną, myślącą o konsekwencjach swojego postępowania osobę. Jest idealnym materiałem na żonę oraz matkę. Zawsze stara się zrozumieć swojego partnera, a także okazać mu wsparcie oraz miłość.

Osoby o tym imieniu uchodzą za idealnych rozmówców. Wszystko za sprawą pogody ducha i wewnętrznego ciepła, które posiadają. Każdy lubi przebywać w ich towarzystwie. Anna jest delikatna i taktowna. Zawsze stara się pomóc, kiedy widzi taką potrzebę. Nigdy nie przejdzie obojętnie obok krzywdy innego.

Jan

Osoby o tym imieniu uchodzą za partnerów idealnych. Jan jest wierny i oddany partnerce, w pełni panując nad swoim popędem seksualnym. Nie lubi tracić kontroli. Ma wrażliwą naturę. Jest również towarzyski i otwarty na innych. Chętnie pomoże i doradzi, nie oczekując za to zapłaty.

Zdjęcie Osoby o imieniu Jan uchodzą za partnerów idealnych / 123RF/PICSEL

Kacper

Dla osób o tym imieniu jednym z najważniejszych aspektów życia są relacje międzyludzkie. Kacper lubi błyszczeć i olśniewać otoczenie dobrym humorem i dowcipem. Co więcej, w relacji jest nieocenionym wsparciem dla swojego partnera.

Bliscy cenią go za entuzjazm i uśmiech. Kacper ma oddane grono przyjaciół, którym zawsze chętnie oraz bezinteresownie pomaga. Czasami ceni sobie jednak samotność.

Piotr

Osoby o tym imieniu uchodzą za wiernych, stabilnych emocjonalnie oraz lojalnych. Piotr pragnie miłości, czułości i zrozumienia, będąc jednocześnie cierpliwym i wytrwałym. Zawsze stoi murem za swoją partnerką.

Jest z reguły bardzo otwarty na ludzi i komunikatywny. Przyjaciele chętnie się go radzą, a on odpłaca się miłym słowem. Lubi pomagać. To zdecydowanie jedna z najlepszych cech Piotra.

