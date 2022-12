Te imiona to symbol inteligencji. Sprawdź, czy twoje jest na liście

Życie i styl

Prawie każde imię ma ukryte znaczenie. Zwykle jest ono tłumaczeniem greckiego, rzymskiego czy staropolskiego słowa, od którego pochodzi dane miano. Część imion odwołuje się do pochodzenia tego, komu je nadano, inne nawiązują do miesiąca urodzenia, cech fizycznych czy charakteru. Są i takie, które odnoszą się do wiedzy i inteligencji. Oto one.

Zdjęcie Czy imię może świadczyć o inteligencji? / 123RF/PICSEL