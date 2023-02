Uczucia Kiedy ex wraca jak bumerang. Czym jest zombieing? W magiczną moc imion wierzono od dawna. Ezoterycy twierdzą, iż to, jakie imię nosimy, może mocno determinować nasz styl życia, preferencje, charakter, a nawet zawodowe predyspozycje. Co więcej, osoby noszące niektóre imiona mają być szczególnie atrakcyjne w oczach płci przeciwnej.

Kobiety, które posiadają te imiona mają być prawdziwym magnesem na mężczyzn. Są nie tylko atrakcyjne, ale również cechują się wysokim urokiem osobistym i mają piękny uśmiech. Panowie nie mogą wręcz oderwać od nich wzroku. Jesteś na liście?

Wiktoria

Kobiety o tym imieniu cechuje stateczność oraz zorganizowanie. Z pozoru mogą wydawać się oschłe, jednak wewnątrz wręcz kipi wulkan zmysłowości. Wiktoria potrafi korzystać z życia, nie przejmując się porażkami. Szybko zapomina o wszelkich przeciwnościach, które stanęły na jej drodze.

Mężczyzn przyciąga niebanalną urodą. Potrzebuje partnera, na którym będzie mogła polegać i który zapewni jej bezpieczeństwo. Jest świetną matką, ciesząc się wielką miłością swoich dzieci.

Aleksandra

Aleksandra to kobieta pełna wdzięku, której trudno się oprzeć. W życiu kieruje się przede wszystkim rozumem, co sprawia, że niezwykle twardo stąpa po ziemi. To kobieta zdyscyplinowana i samodzielna - doskonale łączy życie zawodowe ze szczęściem rodzinnym.

Mężczyźni widzą w kobietach o tym imieniu perfekcyjną partnerkę na żonę. Partner nie będzie miał jednak łatwo. W związku nie ma co liczyć na zbyt dużą czułość. Z pewnością nie będzie się jednak nudził.

Róża

Róża jest bardzo ambitną i zdecydowaną kobietą, która chętnie przejmie władzę. Najważniejszą kwestią w jej życiu jest rodzina. Najchętniej poświęciłaby jej każdy moment swojego życia. To ona dowodzi w domu.

W związku kobiety o tym imieniu kierują się emocjami oraz namiętnością. Są subtelne. Bije od nich radość życia i energia. Pozostają wierne i oddane, szczerze angażując się w każdy związek.

Adrianna

Adrianna uwielbiać dbać o swój wygląd i zdrowie. Stawia na regularną aktywność fizyczną i zdrowe odżywianie. Szybko przyciąga wzrok płci przeciwnej. Lubi modne ubrania i biżuterię.

Kobiety o tym imieniu są bystre, ale niezwykle wybredne, jeśli chodzi o wybór mężczyzny, z którym miałyby spędzić resztę życia. Zdarza się, że zwodzą kilku potencjalnych kandydatów, zanim wybiorą tego jedynego.

Zuzanna

Zuzanna prowadzi niezwykle intensywne życie towarzyskie. Ma mnóstwo przyjaciół, bez których wręcz nie wyobraża sobie życia. Nawiązywanie nowych znajomości jest dla niej wyjątkowo proste. Nie może przy tym narzekać na zainteresowanie płci przeciwnej.

Kobiety o tym imieniu same wybierają sobie ukochanych. Robią to jednak wyjątkowo skutecznie, gdyż zawsze szczęśliwie wychodzą za mąż. Potrzebują gorącego uczucia, które szybko odwzajemniają.

