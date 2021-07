Udawała, że ma raka. BBC stworzyło o niej dokument

Kim jest Belle Gibson?

Belle Gibson pochodzi z Australii. W 2015 roku obserwowało ją 300 000 osób, wśród których promowała zdrowy styl życia. Swoim fanom wmawiała, że to właśnie dzięki temu wyleczyła guza mózgu.



Influencerka zyskiwała rzesze fanów na całym świecie, co dało jej szanse wydać książkę kucharską oraz stworzyć aplikację.



Zapowiedziała, że część dochodów zostanie przekazana na cele charytatywne. Gdy okazało się to kłamstwem, dziennikarze zaczęli dokładnie przyglądać się temu, co Belle Gibson przekazuje za pośrednictwem mediów społecznościowych.



W kwietniu 2015 roku influencerka przyznała, że nic z tego, co mówiła, nie jest prawdą. Dwa lata później została ukarana grzywną w wysokości 240 000 funtów.



Bad Influencer: The Great Insta Con

BBC zdecydowało się wyprodukować dokument przedstawiający historię Belle Gibson. Dokument opowiada również o osobach, które odrzuciły wszelkie porady lekarzy i idąc tropem influencerki, próbowały się leczyć za pomocą diety i stylu życia przez nią promowanego.



Widziane oczami tych, którzy ją uwielbiali i tych, którzy ją zdemaskowali, film ten uchyla rąbka jednej z największych tajemnic mediów społecznościowych: kim była prawdziwa Belle Gibson — genialną oszustką czy młodą, zniszczoną kobietą uwięzioną w kłamstwie?

Czy dokument BBC będzie przestrogą, by nie wierzyć we wszystko, co pojawia się w mediach społecznościowych?



Instagram Wideo (IGTV)

