Koty starzeją się w różnym tempie, ale przyjęto, że okres dojrzałości przypada u nich na wiek od 7 do 12 roku życia. Oznacza to, że dwunastoletni mruczek jest już kocim seniorem i powinniśmy skupić się mocniej na jego zdrowiu i samopoczuciu.

Jakie są pierwsze objawy kociej starości?

Życie w domu, dobra dieta i regularna kontrola weterynaryjna sprawiły, że nasze koty dożywają już tak sędziwego wieku jak nawet 20 lat! To powód do radości i dumy, ale też spora odpowiedzialność. Jako opiekunowie kocich seniorów musimy być wyczuleni na takie objawy starości jak spadek masy ciała, gorsze funkcjonowanie przewodu pokarmowego, apatia, gorszy wygląd sierści czy problemy z oddawaniem moczu, a co za tym idzie - ryzyko chorób nerek i dolnych dróg moczowych.

Jeśli zauważymy u naszego kota pierwsze objawy starości, powinniśmy wprowadzić do codziennej rutyny kilka zmian i zacząć traktować go jak kota-seniora. Co to oznacza?

Jak opiekować się kotem-seniorem? Trzy kluczowe zasady

Podaruj mu spokój i bezpieczną kryjówkę

Starsze koty nie są już tak aktywne, radosne i pełne energii jak młode kocięta. Wymagają oczywiście sporo uwagi i opieki, ale łakną też spokoju, a zabawa nie jest już ich priorytetem. Starszy mruczek powinien więc mieć w domu bezpieczną kryjówkę ( a nawet kilka takich miejsc), w której będzie mógł schronić się przed hałasem, wszelkiego rodzaju bodźcami, a nawet opiekunami. Koci senior potrzebuje dużo spokoju, ciszy i przestrzeni tylko dla siebie. Nie oznacza to wcale, że już nas nie lubi - on chce teraz korzystać ze wspólnych chwil na własnych zasadach i warto mu na to pozwolić.

Starsze koty nie są już tak aktywne jak młode kociaki 123RF/PICSEL

Zadbaj o dobrą dietę

Kluczowa w życiu kota-seniora jest także właściwa, dobrze skomponowana dieta. Po pierwsze, starszy kot potrzebuje więcej mokrej karmy, a w niektórych przypadkach także - wprowadzenia pewnych preparatów uzupełniających dietę. Karma powinna być dostosowana do wieku i kondycji kota - te dla kocich seniorów mają wyższy poziom składników energetycznych oraz obniżony poziom fosforu, dzięki czemu minimalizują ryzyko przewlekłej niewydolności nerek.

Koci senior powinien mieć też zawsze dostęp do świeżej wody.

Zaserwuj mu codzienną porcję aktywności

Starszy kot nie ma już tyle energii co kiedyś - więcej śpi, mniej się bawi i nie szuka już tak często kontaktu ze swoim opiekunem. Koci mózg nie jest już w tym wieku tak sprawny jak wcześniej - pojawiają się zaburzenie neurologiczne, problemy z zachowaniem równowagi, a nawet z poruszaniem się. Kot słabiej reaguje na bodźce, a w nieznanych mu miejscach czuje się niekomfortowo i wygląda na zdezorientowanego. Koci senior często ma też problemy ze wzrokiem i słuchem. Nie oznacza to jednak, że powinniśmy całkowicie zrezygnować ze stymulujących go zabaw.

Koci senior powinien mieć też zawsze dostęp do świeżej wody 123RF/PICSEL

Starszy kot wciąż potrzebuje codziennej dawki aktywności - zarówno tej ruchowej jak i umysłowej. Od czasu do czasu powinniśmy więc zachęcać go do zabawy np. w polowanie przed jedzeniem, co pozwoli mu znów poczuć się młodym łowcą. Prostym sposobem na rozruszanie zwierzaka jest też zakup zabawek, które skłonią go do ruchu i zaktywizują nie tylko ciało, ale także mózg.

WAŻNE: Koci senior może też wymagać od nas pomocy w takich codziennych zadaniach, jak zejście z łóżka, skorzystanie z toalety czy umycie się. Starsze koty często nie dbają już o higienę i potrzebują w tym zakresie pomocy swoich opiekunów.

Czy w białym pokoju można oszaleć? Jak działa kolor w architekturze Interia.pl INTERIA.PL