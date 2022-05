Jeszcze raz podkreślam, że nie możemy jednoznacznie stwierdzić, że Maria V. to rzeczywiście Maria Woroncowa, córka Władimira Putina. Jednak kilka poszlak i dwa źródła wskazują, że tak. W takim przypadku możemy sobie wyobrazić, co o tym, co się dzieje, myśli osoba z najbliższego otoczenia prezydenta. A jeśli to naprawdę jest Maria Woroncowa, to okazuje się, że młodsi krewni Putina również zgadzają się z jego obrazem świata. Oznacza to, że jest mniej powodów, aby podejrzewać istnienie frontu w kręgu wewnętrznym Putina, a próby apelowania do Marii, aby wpłynęła na swojego ojca w celu powstrzymania wojny, jak to próbowali robić aktywiści w Europie pod domem byłego męża Marii, są w zasadzie bezcelowe

pisze dziennikarz.