Ulga na zabytki 2023 - na czym polega i kto może z niej skorzystać?

W ubiegłym roku na mocy Polskiego Ładu wprowadzono ulgę na zabytki, potocznie nazywaną Pałacyk Plus. W związku z kontrowersjami, jakie wywoływała, od stycznia 2023 r. uległa zmianie. Czy zakup i remont zabytkowych nieruchomości wciąż upoważnia do ulgi podatkowej, a jeśli tak, to w jakiej wysokości?

Osoby, które w ubiegłym roku nabyły zabytkową nieruchomość, mogą skorzystać z ulgi podatkowej, potocznie nazywanej Pałacyk Plus