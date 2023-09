Ostrzeżenia przed upałem. Gdzie będzie najcieplej?

Upał da o sobie znać w środę 13 września. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej właśnie wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed wysokimi temperaturami.

Jak podaje IMGW, termometry maksymalnie wskażą we wschodniej i południowej Polsce, a także w centrum kraju od 27 do 30 st. C. Na Pomorzu od 20 st. C, na Ziemi Lubuskiej i dolinach górskich 26 st. C, a na Dolnym Śląsku do 28 st. C.

Obecnie ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem obowiązują w niektórych powiatach znajdujących się w województwie:

małopolskim

opolskim

śląskim

świętokrzyskim

łódzkim

mazowieckim

kujawsko-pomorskim

wielkopolskim

Burze nad Polską. Pojawią się intensywne opady, grad i silny wiatr

Nad ranem IMGW informowało o burzach występujących na terenie wschodnich Niemiec. Prognozowano, że w ciągu kilku godzin dotrą również do Polski. Strefa burz przemieszcza się z zachodu na wschód i jest związana z chłodnym frontem atmosferycznym.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej zapowiada, że już przed południem burze pojawią się w województwie zachodniopomorskim oraz lubuskim. W kolejnych godzinach bliżej południa można się ich spodziewać na Pomorzu Środkowym i Wschodnim, w Wielkopolsce, Kujawach i na Warmii. Następnie po południu i wieczorem burze mogą się uaktywnić w pasie od Mazur po Opolszczyznę i Kotlinę Kłodzką.

Już pojawiły się pierwsze ostrzeżenia przed burzami. Sytuacja jest dynamiczna, więc warto na bieżąco sprawdzać wszelkie aktualizacje. Na razie dotyczą powiatów leżących w województwie zachodnio-pomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim i lubuskim.

Burze w nocy nie ustąpią. IMGW podaje, że będą występować od Warmii i Mazur, przez Mazowsze, po Małopolskę i Śląsk.

Prognozy IMGW wskazują, że burzom będą towarzyszyć opady o sumie 15-25 mm, a nawet 35 mm. Do tego wystąpi silny wiatr do 75 km/h, a miejscami nawet 85 km/h. Lokalnie wystąpi również grad o średnicy 2-3 cm.

W czwartek burz należy się spodziewać na południowo-wschodnich krańcach Polski. Pojawią się opady o sumie 20-25 mm i wiatr do 60 km/h.

