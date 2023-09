Kiedy zmiana czasu na zimowy? Sprawdź, czy dziś musisz przestawić zegarek

Wrzesień to miesiąc w którym dni stają się krótsze, noce dłuższe, a my przypominamy sobie o zmianie czasu z letniego na zimowy. Pytanie tylko, kiedy ta zmiana następuję? Choć zegarki przestawiamy dwa razy do roku, mało kto pamięta, kiedy dokładnie to robimy.

Zdjęcie Przy zmianie czasu na zimowy śpimy godzinę dłużej / 123RF/PICSEL