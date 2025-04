Na pierwszy rzut oka przypomina rośliny, które bez przeszkód można spotkać w polskich ogrodach - żarnowiec czy janowiec. Nic więc dziwnego, że wiele osób nieświadomie zaprasza go do swojego zielonego zakątka. Kolcolist zachodni (Ulex europaeus) to jednak nieco inna historia. Ten pochodzący z zachodniej i środkowej Europy krzew został oficjalnie wpisany do wykazu gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla lokalnych ekosystemów.