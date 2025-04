Pysznogłówka ogrodowa (Monarda L.) to rodzaj roślin należących do rodziny jasnotowatych, obejmujący, w zależności od źródła od ok. 12 do 22 gatunków. Łacińska nazwa pysznogłówki pochodzi od nazwiska hiszpańskiego lekarza i botanika, Nicolása Bautisty Monardesa, który podjął się sklasyfikowania nowych gatunków roślin z Nowego Świata. Przodkiem monardy była "dzika bergamotka" o delikatnych, liliowych kwiatach.