Leśnicy Lasów Państwowych, a dokładniej Nadleśnictwa Lidzbark położonego na terenie województwa warmińsko-mazurskiego oraz niewielkiej części mazowieckiego, poinformowali o wiosennej aktywności pewnego gatunku w polskich lasach. Chodzi o żmiję zygzakowatą , która wybudziła się z zimowego odpoczynku. Żmija zygzakowata to jedyny jadowity wąż w Polsce. W związku z tym na facebookowym profilu nadleśnictwa pojawił się post, w którym leśnicy postanowili przypomnieć Polakom o bezpieczeństwie podczas spacerów po lesie.

Polskie żmije mogą mieć różne ubarwienie. Wyróżniamy przede wszystkim żmiję brązową w odcieniach od ceglastego do ciemnego brązu, żmiję szarą - od srebrzystoszarego do grafitowego, a także żmiję czarną.



Charakterystycznym elementem ubarwienia tego gada jest zygzak na grzbiecie. Jednakże w przypadku żmii czarnej jest on niewidoczny. Żmiję poznamy również po ciemnej plamie z tyłu głowy, która jest szczególnie zauważalna na brązowych osobnikach.