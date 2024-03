Podczas wczesnowiosennych spacerów po lesie można natknąć się nie tylko na zrzucone przez jelenie poroża. Wiele osób już teraz odnajduje jadalne gatunki grzybów. Mowa tu między innymi o smardzach , które zwykle zaczynają pojawiać się już w lutym. Warto jednak zaznaczyć, że w Polsce dziko rosnące smardze są pod ochroną . Natykając się na te grzyby w lesie, absolutnie nie wolno ich zrywać – jest to gatunek rzadki wpisany do "Czerwonej listy roślin i grzybów Polski". Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by sfotografować znalezisko. Co ciekawe, zbieranie smardzów nie jest zakazane w Czechach , na Słowacji i na Węgrzech .

Warto pamiętać, że w każdej sytuacji, w której ma się wątpliwość co do rozpoznania danego gatunku grzyba, należy zachować ostrożność. Zjedzenie szkodliwych okazów niesie za sobą ryzyko poważnych zatruć, które mogą doprowadzić nawet do śmierci. Wobec tego, jeśli ma się jakąkolwiek wątpliwość co do gatunku danego grzyba, to lepiej zostawić go na swoim miejscu lub udać się z nim do placówki sanepidu, gdzie można uzyskać pomoc specjalisty w rozpoznaniu zebranego okazu.