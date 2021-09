Uważa, że przybył z przyszłości. Ma ostrzeżenie dla ludzkości

Zdawałoby się, że podróżowanie w czasie pojawia się tylko w literaturze bądź filmach i serialach. Mimo że motyw ten wzbudza ogromne zainteresowanie, to większość wie, że nie ma to jednak nic wspólnego z rzeczywistością. Do tej grupy zdecydowanie nie należy pewien TikToker, który w mediach społecznościowych uważa się za przybysza z przyszłości.



TikTok

Mężczyzna za pomocą TikToka próbuje przekonać internautów, że przybył z przyszłości, a jego zadaniem jest dostarczenie informacji dotyczących ważnych wydarzeń.

Jestem podróżnikiem w czasie z roku 2714, oto podsumowanie tego, co nadejdzie w najbliższej przyszłości.

Reklama

TikToker w jednym z filmów wskazał, co wydarzy się w ciągu kilku lat. Zdaniem mężczyzny jeszcze w 2021 roku osiem osób otrzyma nadzwyczajne moce pochodzące z energii słonecznej, natomiast w 2022 roku w wodach Oceanu Atlantyckiego zostanie odkryta Atlantyda, którą mają zamieszkiwać stworzenia będące połączeniem ryby oraz człowieka.



Mężczyzna ponadto stwierdził, że w 2023 ma dojść do inwigilacji rządów na całym świecie przez przybyszy z kosmosu, a 2024 mamy spodziewać się kwaśnych deszczy, które będą skutkiem wybuchu nuklearnego. Opady mają palić skórę oraz niszczyć drzewa.

TikToker cały czas mierzy się z komentarzami internautów, którzy zdecydowanie nie wierzą w jego słowa. Mimo to mężczyzna stale publikuje nowe filmy, które mają stanowić potwierdzenie jego słów. Na TikToku pojawiło się nowe nagranie, w którym podaje, co ma wydarzyć się we wrześniu tego roku.

TikTok

Mężczyzna stwierdził, że 11 września obcy porwą 4000 osób na inną planetę, a w tym czasie inny gatunek przybędzie zniszczyć Ziemię. Już trzy dni później ma nastąpić największy w historii huragan, który uderzy w Karolinę Południową, a 26 września w wyniku mutacji strun głosowych szympansy nauczą się mówić.

Mimo że internauci stale się z nim nie zgadzają i stwierdzają, że jego słowa nie mają pokrycia w rzeczywistości, to rzekomy podróżnik w czasie nie ustępuje i stale publikuje nowe filmy.



Czytaj więcej:



Zawód: "luksusowa żona". Jak się żyje w złotej klatce?



Niewidzialny most dla pieszych, czyli Most Mojżesza w Holandii



Zasady higieny podczas pandemii. Włosy trzeba myć codziennie?



Zobacz także: