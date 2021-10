Uważaj! Żona spod tego znaku może zamienić twoje życie w koszmar

Astrolodzy, kreśląc swoje horoskopy, biorą pod uwagę wiele aspektów codziennego życia. Jeśli chodzi związek małżeński, to od dawna mistyczni badacze gwiazd zalecają ostrożność w przypadku planowania przyszłości z określonymi znakami. Czy zgadzacie się z ich opinią? Czy rzeczywiście kobiety spod tych znaków mogą zamienić związek w koszmar?



Panna

Kobiety spod tego znaku zawsze dążą do przejęcia władzy w związku i dominacji. To perfekcjonistki, które wszystko muszą mieć dopięte na ostatni guzik, a przez to mogą robić wrażenie osób, którym nic się nie podoba.



Panny mają też problem z przyznaniem się do błędu i wzięciem za niego odpowiedzialności - winy wolą szukać u innych ludzi, czyli najczęściej u własnego męża, jako że jest pod ręką.

Bliźnięta

Astrolodzy ostrzegają przed małżeństwem zarówno z kobietami, jak i mężczyznami spod znaku Bliźniąt. O ile panowie Bliźnięta to raczej stabilne duchy, których mierzi prawny i urzędowy aspekt małżeńskiej przysięgi, to panie spod tego znaku wykazują cechy odrobinę bardziej niepokojące.

Według horoskopów są niestałe w uczuciach, przez co skłonne do zdrady. Przekłada się to również na chwiejność innych emocji, przez co łatwo wpadają w gniew i są humorzaste.



Podobno Bliźnięta odznaczają się również wyjątkowym gadulstwem i skłonnością do ciągłego mówienia o rzeczach mało istotnych. Jest to tym bardziej "niebezpieczny" znak, gdyż panie spod znaku Bliźniąt na początku związku są bardzo kochające, opiekuńcze i czułe. Wady ujawniają się dopiero po czasie.

Zdjęcie Kobieta Lew zawsze musi postawić na swoim . Nie znosi sprzeciwu / 123RF/PICSEL

Ryby

Podobnie jak Bliźnięta, Ryby na początku wydają się wspaniałymi partnerkami. Szczęśliwe, pogodne, czułe i bardzo opiekuńcze. Po jakimś czasie ujawnia się jednak ich tendencja do zmienności nastrojów i wywoływania awantur bez widocznego powodu. Nigdy nie wiadomo, w jakim humorze zastaniemy panią Rybę po powrocie do domu.



Kobiety spod tego znaku często rozwijają też u siebie chęć kontrolowania każdego aspektu życia męża. W małżeństwie z panią Rybą może brakować tlenu!



Skorpion

Kobieta Skorpion potrafi oczarować! Jednak tak samo, jak jadowite zwierzę będące patronem jej znaku, może również boleśnie kąsać, gdy usidli swoją ofiarę. Na początku znajomości zachwyca otwartością na łóżkowe eksperymenty, inteligencją, poczuciem humoru i wiedzą o świecie. Jednak pod tą otoczką czai się wulkan temperamentu i jad bezkompromisowości.



Skorpiony zawsze stawiają na swoim, kłótnie i awantury dodają im skrzydeł, swoje cele osiągają często poprzez długotrwałe pretensje.

Czy znacie kobiety, które pasują do opisów swoich znaków zodiaku? Czy można trafnie ocenić charakter innej osoby z pomocą astrologii?



