Dla Barana rok 2021 będzie czasem podejmowania życiowych decyzji, zarówno zawodowych, jak i uczuciowych. Wiele może zmienić się na lepsze, Baranie, jeśli tylko będziesz trzymał emocje i nerwy na wodzy, by chłodno analizować fakty.

Sfera uczuć

Do końca roku astrologicznego, czyli do początku wiosny, niewiele zmieni się w sferze uczuć. Dopiero kwiecień i maj przyniosą konieczność dokonania wyboru - jeśli jesteś singlem, będziesz zmuszony wybrać między dwoma starającymi się o twoje względy osobami. Będzie to dość trudny wybór, ponieważ każda z nich wniesie coś bardzo unikalnego do twojego życia - coś, z czym nie będziesz chciał się żegnać.

Jeśli jesteś w związku, smutek sprawią ci ciągłe kłótnie z partnerem, co w efekcie grozi nawet podjęciem decyzji o rozstaniu - możliwe, że wakacje spędzicie osobno. Nie powinieneś się jednak zbytnio przejmować, bo już od września, a nawet końca sierpnia, twoje życie emocjonalne znowu rozkwitnie.

Na jesieni będziesz promieniować szczęściem i seksapilem. Do końca roku nie powinieneś się już martwić o podboje uczuciowe lub trwałość istniejącego układu. Osiągniesz duchową i emocjonalną harmonię.

Sprawy zawodowe i finansowe

Najlepszy okres na realizację kariery zawodowej zacznie się w drugiej połowie roku, od sierpnia. Wykorzystaj ten czas, by osiągnąć sukces, bo nie zabraknie ci energii i zapału do pracy. Pod sam koniec roku otrzymasz nagrodę za swój wysiłek - znaczną premię lub awans. Dobra passa sprawi, że wytyczysz sobie kolejne cele i podejmiesz wyzwania zawodowe, które przed tobą postawi los.

Niestety, w pierwszym półroczu niemały wpływ na twoją samorealizację będą miały perturbacje emocjonalno-uczuciowe.

Zdrowie i kondycja

Warto byłoby zwrócić uwagę na układ kostny, szczególnie kręgosłup, który może od czasu do czasu dawać ci się we znaki, szczególnie w momentach trudnych emocjonalnie. Duża dawka ruchu pomoże ci odprężyć się i poprawi twój stan psychiczny.

A co podpowiadają karty tarota?

Tarot sugeruje, byś nie brał za bardzo do siebie, Baranie, opinii innych osób na swój temat. Będą one wygłaszane albo w afekcie, albo ich przyczyną będzie czyjaś zazdrość. Tak czy inaczej, nie należy się tutaj doszukiwać prawdy i najlepiej jest uciąć ewentualne jałowe dyskusje.

Dla Baranów przez cały prawie rok szczęśliwym kolorem będzie niebieski. Na jesieni warto wprowadzić czerwony, kolor miłości i działania.

