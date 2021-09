Znaki zodiaku a samotność. To dlatego nie możesz znaleźć partnera!

Baran

Jeśli jesteś kobietą- Baranem, to na pewno podobasz się wielu mężczyznom.



Panie spod tego znaku najczęściej są pewne siebie, przedsiębiorcze i niezależne. W życiu zawodowym dobrze wiedzą, jak zdobyć to, czego pragną i szybko pną się po szczebelkach kariery.



Niestety panom na pierwszy rzut oka często wydają się zbyt stanowcze lub niedostępne, więc niestety ich odpychają.



Większość mężczyzn niestety nie ma odwagi do nich podejść lub boją się zaangażować w związek z nimi, ponieważ obawiają się, że mogą zostać zdominowani i wylądować pod przysłowiowym pantoflem...



Byk

Twój znak zodiaku to Byk?



W takim razie na pewno nie raz bywało tak, że szybko angażowałaś się w daną relację, a później okazywało się, że partner w przeciwieństwie do ciebie, wcale nie pragnie poważnej relacji.



Myślisz o życiu w sposób przyziemny i prostolinijny.



Raczej nie bujasz w obłokach, więc nie w głowie ci przelotne romanse. Kiedy kogoś poznajesz, od razu oddajesz mi całą siebie i oczekujesz tego samego, o czym mówisz prosto z mostu, bo dobrze wiesz, że chcesz stworzyć związek na lata.



To nic złego, jednak takie podejście w początkowej fazie relacji jest tym, co z reguły odstrasza mężczyzn od kobiet spod znaku Byka. Pamiętaj, że nikt nie lubi być do niczego zmuszany, a relację dobrze jest budować w swoim własnym tempie.



Może warto dać sobie czas i trochę wyluzować?



Bliźnięta

Droga Bliźniaczko, naprawdę nie wiesz, dlaczego znów jesteś sama?



Kobiety spod tego znaku zodiaku chciałyby być w stałym związku, ale jednocześnie nie lubią czuć się stłamszone. Kiedy im się nudzi, szybko zmieniają obiekt zainteresowania.



Twój największy problem w relacjach damsko-męskich to ty sama. Jeśli zrozumiesz, jakiego mężczyzny potrzebujesz i postarasz się zawalczyć o związek, a nie kończyć go, kiedy wkradnie się w niego pierwsza rutyna, na pewno w końcu będziesz szczęśliwa.



O ile twoja zmienność i niepewność nie sprawią, że partner sam w końcu zacznie mieć cię dosyć.



Zdjęcie Nie wiesz, co robisz nie tak? Być może powielasz stereotypowe zachowania przypisane do twojego znaku zodiaku / 123RF/PICSEL

Rak

Twój znak zodiaku to Rak?



W takim razie na pewno nie jesteś samotna zbyt długo.



Kobiety spod tego znaku są czułe i wrażliwe, więc panowie często uważają je za idealne żony. Jeśli jednak pomimo upływu czasu wciąż pozostają singielkami, wcale nie z wyboru, to znak, że przesadzają z nadopiekuńczością wobec partnera.



Żaden wartościowy mężczyzna nie wytrzyma ciągłego matkowania i ograniczania.



Paniom spod znaku Raka trudno jest zaufać swoim partnerom, ale bez tego ani rusz w dojrzałej relacji.



Lew

Jako Lwica na pewno doskonale wiesz, że nie każdy jest w stanie z tobą wytrzymać.



Masz trudny charakter i bardzo lubisz być w centrum uwagi. Niestety przez to, że zawsze pragniesz grać pierwsze skrzypce, twoi partnerzy mogą czuć się niezauważeni i niedocenieni.



Jeśli nie okazujesz komuś zainteresowania, to skąd niby ma wiedzieć, że jest dla ciebie ważny?



Musisz spróbować pokazać, że naprawdę zależy ci na mężczyźnie, który kręci się wokół ciebie, jeżeli chcesz stworzyć udany związek. Traktuj go jak partnera, a nie jako tło dla twojego blasku.



Panna

Jeśli twój znak zodiaku to Panna, to na pewno przywiązujesz uwagę do każdego szczegółu.

Chcesz, by wszystko było idealne. Pamiętasz o rocznicach, świetnie gotujesz i sprzątasz. Wydaje ci się, że wszystko robisz dobrze i każdy powinien być dumny z takiej partnerki, a pomimo tego zawsze kończysz ze złamanym sercem.

Co robisz nie tak? Jesteś zbyt perfekcyjna!

Mężczyźni nie lubią, kiedy ktoś próbuje ich zmieniać i czepia się o drobnostki, a odrobina spontaniczności jest tym, co sprawia, że relacja jest interesująca i pełna pasji.

Być może zatem powinnaś mniej się starać?

Zdjęcie Kobiety spod znaku Wagi długo poszukują partnera. Są kapryśne i roszczeniowe. Z nimi nie osiągniesz stabilizacji emocjonalnej / 123RF/PICSEL

Waga

Wagi potrafią być szczere do bólu. Jeżeli to twój znak, to na pewno większość twoich związków kończyła się dość nagle...

Kłótnie są normalne w związkach, ale ty dajesz się ponieść nerwom wyjątkowo często i przez to pochopnie rezygnujesz z wartościowych relacji. Pamiętaj, że słowa potrafią ranić równie mocno, jak brzytwy.

Jeśli chcesz w końcu stworzyć szczęśliwy związek na dłużej, spróbuj popracować nad swoimi emocjami.

Wtedy na pewno łatwiej będzie ci otworzyć się na nową relację.

Skorpion

W relacji z kobietą- Skorpionem wszystko układa się świetnie, do czasu aż ktoś nie nadwyręży jej zaufania.



Jeśli to ty, to sama dobrze wiesz, że wystarczy drobna iskra w postaci SMS-a czy pozornie niewinnego spojrzenia partnera w kierunku pięknej nieznajomej. Takie sytuacje rozniecają w tobie płomień zazdrości.



Potrafisz wtedy drążyć temat w nieskończoność...



Panowie strasznie tego nie lubią i w końcu większość z nich zaczyna zastanawiać się, czy rzeczywiście nie poszukać sobie kogoś innego.

Zdjęcie Wrażliwe kobiety często wybierają toksycznych partnerów / 123RF/PICSEL

Strzelec

Panie spod znaku Strzelca potrafią owinąć sobie swoich mężczyzn wokół palca. Potrafią flirtować i rozkochiwać w sobie mężczyzn jak mało kto.

Niestety wiele z nich nie wie, w którym momencie przestać kokietować wszystkich wokół i zacząć skupiać się na jednym partnerze, przez co panowie mogą czuć się zwodzeni i po prostu odchodzą do kobiet, które dają im jasno do zrozumienia, że są dla nich numerem jeden.

Nie lubisz mówić o uczuciach? Nikt nie każe ci robić tego non stop, ale raz na jakiś czas szczerze porozmawiaj z mężczyzną, na którym ci zależy i odpuść sobie zażyłe znajomości z kolegami z pracy.

Jak ty byś się czuła, gdyby twój ukochany robił ci coś takiego?

Koziorożec

Twój znak to Koziorożec i uważasz, że prawdziwych mężczyzn już nie ma...



U płci przeciwnej bardziej niż wygląd cenisz sobie intelekt, jesteś tradycjonalistką i chciałabyś, aby twój ukochany po prostu zjawił się pod twoim mieszkaniem na białym koniu i zaproponował ci randkę, ale panowie nie zawsze wychodzą pierwsi z inicjatywą. Zwłaszcza jeśli praktycznie nie bywasz poza domem.



Jeśli nie chcesz zestarzeć się w samotności, przełam się i zrób pierwszy krok, albo przynajmniej załóż konto na portalu randkowym.



Po prostu się pokaż!

Wodnik

Jesteś spod znaku Wodnika? Jeśli tak, to sztukę kamuflażu własnych emocji na pewno opanowałaś do perfekcji.



Lubisz pomagać innym ludziom, ale jednocześnie boisz się mówić o swoich własnych potrzebach, a później często bywa tak, że po latach coś w tobie pęka i okazuje się, że ty i twój partner macie zupełnie inne oczekiwania od życia.



Mów prosto z mostu, czego oczekujesz już na początku relacji, bo tracisz czas na znajomości bez przyszłości, a potem narzekasz, że wszyscy twoi znajomi zdążyli już założyć rodziny, podczas gdy ty wciąż jesteś sama.



To ślepe koło.



Ryby

Niektóre panie spod znaku Ryb mają skłonność do wchodzenia w toksyczne związki, ponieważ są wrażliwe i zawsze chcą przychylić drugiej osobie nieba.

Wierzą w prawdziwą miłość, ale zakochane mało kiedy są w stanie myśleć racjonalnie, przez co dają się wykorzystywać.

Jeśli to twój znak zodiaku, uważaj, nie spiesz się i postaraj się spojrzeć trzeźwym okiem na zachowanie mężczyzn w twoim otoczeniu.

Uważaj na tych, którzy są z tobą tylko wtedy, kiedy jest dobrze...

Bo inaczej w trudnych chwilach, znów zostaniesz sama.

