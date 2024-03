- Wielkanocny weekend będzie ciepły i pogodny, miejscami możliwy przelotny deszcz - w piątek na północy, a w niedzielę i poniedziałek również na zachodzie. Bez opadów tylko wschodnia część kraju. Uwaga na chwilami dość silny i porywisty wiatr, szczególnie na południu - informują synoptycy IMGW.

Prognoza pogody na Wielkanoc. W niektórych regionach nawet 25 stopni

W sobotę temperatura wyniesie od 19 st. Celsjusza na północy, ok. 23 st. w centrum, do 24 st. na południu kraju. Chłodniej będzie nad morzem, bo od 9 st. na Helu do 15 st. w Świnoujściu.

Jak podaje serwis TwojaPogoda.pl, w województwie śląskim i w Małopolsce prognozowana jest jeszcze wyższa temperatura, która może wynieść nawet do 25-26 st. Celsjusza. Ma to związek z prognozowanym w górach wiatrem halnym. Serwis zwraca uwagę, że z dużym prawdopodobieństwem zostanie pobity dotychczasowy rekord ciepła w marcu - 21 marca 1974 roku został odnotowany w Nowym Sączu. Termometry wskazywały wówczas 25,6 st. Celsjusza.

W Niedzielę Wielkanocną na zachodzie i Pomorzu wystąpi zachmurzenie umiarkowane. Przelotnie mogą występować opady deszczu. Na pozostałym obszarze kraju pogodnie i słonecznie. Maksymalna temperatura wyniesie od 15 do 17 st. Celsjusza na zachodzie, ok. 20 st. w centrum oraz od 21 do 22 st. Celsjusza na wschodzie i południowym wschodzie. Na wybrzeżu chłodniej - termometry wskażą 12 st.

Synoptycy IMGW prognozują, że w Poniedziałek Wielkanocny na południowym wschodzie i wschodzie kraju będzie pogodnie. W zachodniej części kraju może wystąpić przelotny deszcz. Temperatura maksymalna wyniesie od 19 st. na północnym zachodzie i Podhalu, do 23. st. w centrum i 24 st. na południowym wschodzie kraju. Nad morzem będzie chłodniej, ok. 15 st. Celsjusza.

We wtorek, 2 kwietnia wystąpi duże zachmurzenie z większymi przejaśnieniami. We wschodniej połowie kraju prognozowane są przelotne deszcze. Synoptycy nie mają wątpliwości: będzie chłodniej. Maksymalna temperatura wyniesie od 9 do 10 st. Celsjusza nad morzem i Pomorzu Zachodnim. W centrum kraju ok. 13 st., a na południu - do 15 st. Celsjusza.

Zapowiada się ciepła i słoneczna Wielkanoc Pawel Murzyn/East News East News

Marzec 2024 ekstremalnie ciepły termicznie

Jak informuje IMGW, z analizy danych pomiarowych ze stacji synoptycznych wynika, że tegoroczny marzec można póki co uznać za miesiąc ekstremalnie ciepły termicznie, ze średnią obszarową anomalią względem warunków wieloletnich (1991-2020) wynoszącą +2,9 st. Celsjusza (stan na 27 III 2024).

- W całym kraju rejestrowane są dodatnie anomalie. Najniższe występują na północy (z wartością +1,9 st. C na Helu), w regionie południowo-zachodniej Polski przekraczają +3,0 st. C, a najwyższą ich wartość notuje się w Jeleniej Górze i Kłodzku (+4,1 st.C) - podaje IMGW.

Jak wskazywali synoptycy, prognozy na 29 marca wskazywały, że wartości temperatury maksymalnej (TMAX) w całym kraju będą wyższe niż przeciętnie.

- Na 29 stacjach spodziewać się można temperatury maksymalnej przekraczającej 15 st. C. Najwyższa wartość TMAX (18 st. C) wystąpi w Tarnowie, Opolu, Wrocławiu i Wieluniu. Na 29 stacjach wartości dodatniej anomalii TMAX przekroczą 5 st. C. Najwyższa anomalia jest spodziewana na Kasprowym Wierchu (+8,0 st. C). Prognozy synoptyczne wskazują, że na 22 stacjach wartości TMAX przekroczą wartości kwantyla 95% TMAX z wielolecia, przy czym należy zaznaczyć, że maksymalne przekroczenie oczekiwane jest na Kasprowym Wierchu (+3,9 st. C). Z pewnym uproszczeniem można stwierdzić, że tak wysokie wartości TMAX notowane są na tych stacjach przeciętnie raz na 20 lat (prawdopodobieństwo przekroczenia wynoszące 5 proc.) - czytamy w komunikacie IMGW.

***

