W Dzień Kota pobij z nami rekord Guinnessa w pomaganiu zwierzętom

Co najważniejsze, w tym roku SOS KOTY Mielec łączą siły z innymi małymi organizacjami i osobami, które po cichu, z poświęceniem pomagają zwierzętom na wielką skalę . Trudno jest im pozyskać wsparcie, bo są niewidzialne.

- My to znamy i rozumiemy, dlatego zaprosiłyśmy ich do udziału - każda z organizacji może założyć swoją skarbonkę w ramach naszej zbiórki, aby zebrać środki na kastracje i bieżącą działalność. Chcemy zjednoczyć środowisko prozwierzęce i pokazać, że można działać wspólnie zamiast rywalizować - mówią przedstawicielki SOS KOTY Mielec.