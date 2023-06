O ile wzrośnie płaca minimalna?

Ostatnia podwyżka płacy minimalnej miała miejsce w styczniu br. i od tamtego momentu wynosi ona 3490 zł brutto, co po odliczeniu od tej kwoty składki ZUS i zaliczki na podatek dochodowy daje pracownikowi kwotę "na rękę" - 2709,48 złotych netto.

Od 1 lipca 2003 r. decyzją rządu pensja minimalna wzrośnie do 3600 zł brutto, zatem kwota netto wynosić będzie 2753,86 zł. Oznacza to wzrost o 590 zł i 19,6 proc. w stosunku do płacy minimalnej obowiązującej w zeszłym roku.

Ponadto od lipca podniesiona zostanie minimalna stawka godzinowa do kwoty 21 zł netto.

Zdjęcie Dwie, kolejne podwyżki płacy minimalnej mają nastąpić w 2024 roku / 123RF/PICSEL

Jaka pensja od 2024 roku?

Rząd zapowiada, że kolejne podwyżki płacy minimalnej nastąpią w styczniu i lipcu przyszłego roku. Od stycznia ma ona wynosić 4242 zł brutto miesięcznie, a więc "na rękę" pracownik otrzyma wynagrodzenie w wysokości 3191,98 zł.

Natomiast od 1 lipca 2024 r. pensja minimalna ma wzrosnąć do 4300 zł brutto, co po daje kwotę netto 3231,53 zł.