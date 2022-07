Do tragicznego zdarzenia doszło w miejscowości Sahl Hasheesh, blisko popularnego kurortu Hurghada. Rekin zaatakował turystkę z Austrii. Kobieta straciła nogę oraz rękę. „Ledwo żywa” została przewieziona do szpitala. 68-latki nie udało się uratować. Zmarła mimo prób reanimacji.

