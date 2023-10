Spis treści: 01 "Znachor" 2023. Ekranizacja, która święci triumfy

02 "Znachor": nowa wersja. Mówi się o wielkim sukcesie

03 Gdzie kręcili film "Znachor"? Lokalizacje mogą zaskoczyć

04 Te miejsca scenografowie zbudowali od zera. Lokalizacja nowego "Znachora" zaskakuje

"Znachor" 2023. Ekranizacja, która święci triumfy

Film "Znachor" święci wśród polskich widzów prawdziwe triumfy. Już pierwsza, przedwojenna ekranizacja książki Tadeusza Dołęgi-Mostowicza zyskała tak ogromną popularność, że szybko nakręcono kolejne dwie części. Kiedy w latach 80. do kin trafił film Jerzego Hoffmana, produkcja niemal natychmiast trafiła na listę 10 najczęściej oglądanych w latach 80. produkcji kinowych w Polsce.

Popularność ekranizacji nie maleje. Telewizyjne emisje kinowego klasyku do dziś przyciągają przed telewizory miliony widzów. Jak wynika z zestawień KRRiT tylko w czwartym kwartale 2020 roku "Znachora" wyemitowanego na antenie TVP2 obejrzało przeszło 1,3 mln widzów. Najnowszą ekranizację powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza można oglądać na platformie streamingowej Netflix od 27 września. Już teraz mówi się o pobijanych przez nią rekordach.

"Znachor": nowa wersja. Mówi się o wielkim sukcesie

Kultowy "Znachor", w którego roli głównej przed laty wystąpił Jerzy Bińczycki, opowiada o kardiochirurgu, który w wyniku pobicia traci pamięć. Trafia na typową polską wieś, gdzie rozpoczyna pracę jako robotnik w młynie. Wkrótce leczy syna swojego pracodawcy, w następstwie stając się miejscowym znachorem.

Zdjęcie Niedawno film „Znachor” powrócił w zupełnie odświeżonej wersji. W rolę profesora Rafała Wilczura wcielił się Leszek Lichota / Adam Jankowski/REPORTER / East News

Czy "Znachor" oparty jest na faktach? Scenariusz filmu powstał na podstawie powieści Tadeusza Dołęgi-Mostowicza z 1937 roku. Do napisania książki zainspirowały autora prawdziwe historie znachorów, praktykujących w Polsce w połowie lat 30. XX wieku. Jednym z nich był mężczyzna o nazwisku Różycki ze wsi Radotki. Często pacjenci woleli leczyć się właśnie u niego, aniżeli odwiedzać profesjonalnych lekarzy.

Niedawno film "Znachor" powrócił w zupełnie odświeżonej wersji. W rolę profesora Rafała Wilczura wcielił się Leszek Lichota, a sama ekranizacja, debiutując na Netfliksie zaledwie kilka dni temu, już teraz zajmuje pierwsze miejsce w zestawieniu najpopularniejszych filmów w naszym kraju na tej platformie. Triumfy święci również za granicą.

"W globalnym zestawieniu najpopularniejszych filmów nieanglojęzycznych w serwisie Netflix "Znachor" uplasował się na drugim miejscu z wynikiem 11,9 mln wyświetleń" - informują wirtualnemedia.pl.

W ekranizacji nie brakuje jednak niespodzianek. Oto gdzie kręcono kultowego, odnowionego "Znachora".

Gdzie kręcili film "Znachor"? Lokalizacje mogą zaskoczyć

Przedwojenna ekranizacja w reżyserii Jerzego Hoffmana powstała w Bielsku Podlaskim. Netfliksową wersję nakręcono jednak w zupełnie innych lokalizacjach. Niektóre z nich mogą budzić zdziwienie.

Scenografowie, przy okazji podobnych produkcji, mają nie lada orzech do zgryzienia. Znalezienie odpowiedniej lokalizacji niekiedy jest wyjątkowo trudne. W przypadku "Znachora" należało znaleźć takie miejsca, które przywodziłyby na myśl dwudziestolecie międzywojenne, a więc epokę sprzed prawie stu lat. Jak to dziś możliwe?

Zdjęć do najnowszego "Znachora" tym razem nie kręcono na Podlasiu, a w okolicach Łodzi i Warszawy. Niektóre miejsca powstały jednak... od zera.

"Długo szukaliśmy miejsca, gdzie mogłaby się rozgrywać akcja w austerii. Sprawdzaliśmy w typowych karczmach, ale austeria jednak jest troszeczkę innego typu miejscem. Ostatecznie powstała pod Górą Kalwarią w przestrzeni dworku, który jest w prywatnych rękach. Były tam elementy architektury postkomunistycznej, więc musieliśmy je ładnie zamaskować - właściciel nie miał z tym problemu" - tłumaczy cytowana przez serwis natemat.pl Joanna Macha, scenografka "Znachora".

Zdjęcie Zabudowania Muzeum Wsi Lubelskiej. To tutaj między innymi ekipa filmowa stworzyła plan "Znachora" / Albin Marciniak / East News

Te miejsca scenografowie zbudowali od zera. Lokalizacja nowego "Znachora" zaskakuje

"Najdalej pojechaliśmy do Lublina, gdzie otworzyliśmy nasze filmowe miasteczko. To było duże wyzwanie, zrobiliśmy dobudówkę w tamtejszym skansenie. Na szczęście nam na to pozwolono" - dodaje.

Od podstaw stworzono między innymi salę operacyjną. Scenografowie robili wszystko, aby wyposażyć ją zgodnie z planami z początku XX wieku - sami zbudowali między innymi lampy. Większość scen powstała jednak w Muzeum Wsi Lubelskiej, gdzie wykreowano filmowe Radoliszki.

