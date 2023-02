"Znachor" powraca po latach na ekrany! Co o tym myśli Anna Dymna?

"Znachor" to film z 1981 roku w reżyserii Jerzego Hoffmana, który przeszedł do historii polskiego kina. To właśnie tam na ekranie widzowie mogli oglądać hipnotyzującą Annę Dymną w roli Marii Wilczur. Dziś, gdy po latach "Znachor" wraca na ekrany jej miejsce zajmie Maria Kowalska. Kim jest ta aktorka i co o tym myśli sama Anna Dymna?

Zdjęcie W rolę, w którą niegdyś wcielała się Anna Dymna w "Znachorze", dziś wcieli się Maria Kowalska / WACLAW KLAG/REPORTER / Tomasz Urbanek / East News