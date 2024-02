Jaka będzie pogoda w najbliższych dniach?

W środę nadal czeka nas duże zachmurzenie i w niektórych regionach kraju przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie Polski może poprószyć śnieg. Termometry wskażą od 3 st. C. na północy do około 10 st. C. na południu kraju. W całym kraju wiał będzie umiarkowany i dość silny wiatr z zachodu i południowego zachodu, osiągający w porywach do 70 km na godz., a nad samym morzem nawet do 90 km na godz. - informuje IMGW.

W czwartek bez większych zmian - niebo nadal będzie pokryte chmurami, a miejscami spadnie deszcz i deszcz ze śniegiem. Zrobi się jednak chłodniej. Temperatura od 1 st. C. do 3 st. C. Na szczęście wiatr zdecydowanie osłabnie i będzie wiał z prędkością 10-15 km na godz.

W piątek termometry wskażą od 1 st. C. na północnym wschodzie, około 5 st. C. w centrum, do 13 kresek na plusie na południu Polski. W całym kraju wiał będzie umiarkowany wiatr z południowego wschodu i południa, na północy i wschodzie w porywach do 60 km na godz. - prognozuje IMGW.

W weekend czeka nas poprawa pogody

Od soboty pogoda zacznie się poprawiać. W ciągu dnia zaczną pojawiać się większe przejaśnienia, a na południu nawet rozpogodzenia - wskazuje IMGW. Temperatura maksymalna wyniesie od około 4 st. C. na północnym wschodzie, około 10 st. C. w centrum i nawet do 15 st. C. na południu kraju.

W niedzielę pogoda będzie jeszcze lepsza. Zachmurzenie i niewielki deszcz spodziewany jest tylko na zachodzie i Pomorzu, w pozostałych częściach kraju pogodnie i ciepło. Temperatura maksymalna wyniesie od 8 st. C. na północy do 15 st. C. na południu kraju.