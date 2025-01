Jaka pogoda czeka nas w najbliższych dniach?

Jak informują eksperci z IMGW - niże z znad zachodniej Europy kształtują aktualną pogodę w Polsce. A ta przedstawia się następująco: w poniedziałek w wielu miejscach w Polsce zza chmur wyjrzy słońce, a na północy i zachodzie możliwe przelotne opady deszczu. Będzie stosunkowo ciepło - temperatura maksymalna od 6 st. C na północy i lokalnie w rejonach podgórskich, około 9 "kresek" w centrum, do 11 st. C na południowym wschodzie, a najcieplej, bo do 14 st. C, lokalnie na południu - wynika z prognozy IMGW. W Bieszczadach silny wiatr do 100 km/h.

We wtorek na ogół zachmurzenie duże, tylko na południu spodziewamy się większych przejaśnień. "Miejscami, głównie w pasie od Dolnego Śląska po Pomorze i Warmię, opady deszczu. Na Dolnym Śląsku prognozowane sumy opadów od 10 mm do 15 mm" - czytamy na imgw.pl. Wysoko w Sudetach możliwy 9-cm przyrost pokrywy śnieżnej.

Termometry wskażą od 5 st. C na Przedgórzu Sudeckim i 6 st. C na północnym zachodzie, około 10 st. C w centrum, do 13 st. C na południowym wschodzie. Najcieplej, do 15 st. C, lokalnie na południu - w zasięgu oddziaływania wiatru fenowego - wyjaśniają specjaliści z IMGW.

W środę na zachodzie możliwe przelotne opady deszczu, w Sudetach deszczu ze śniegiem i śniegu. Temperatura maksymalna od 6 st. C do 8 st. C, na południowym wschodzie możliwe 10 "kresek", a w rejonach podgórskich około 3 st. C.

W czwartek na ogół zachmurzenie małe i umiarkowane, najwięcej chmur na południowym wschodzie i północnym zachodzie - tam też możliwe opady deszczu. Na Podhalu deszcz ze śniegiem, a w Tatrach śnieg. Na południu ok. 0 st. C, w górach od -4 st. C do -1 st. C, na Mazowszu ok. 5 st. C. Bardzo podobna pogoda czeka nas w piątek - przelotne opady deszczu mogą pojawić się na wschodzie i na południu.

W weekend, szczególnie na południu Polski, może spaść śnieg 123RF/PICSEL

W weekend zmiana pogody?

Niewykluczone, że w weekend czeka nas zmiana pogody. Z prognozy IMGW wynika, że w sobotę zachmurzenie duże i całkowite, miejscami opady deszczu, na południu i zachodzie także deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Zrobi się nieco chłodniej - temperatura maksymalna od 4 st. C do 7 st. C, w rejonach podgórskich około 2 st. C.

W niedzielę podobnie - popada deszcz, deszcz ze śniegiem i śnieg. Temperatura maksymalna od 2 st. C na południu do 7 st. C na wschodzie, w rejonach podgórskich około 1 st. C - informuje IMGW.