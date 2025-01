Donovaly to malownicza miejscowość położona w centralnej Słowacji, w regionie Bańska Bystrzyca, na wysokości około 972 m n.p.m. To popularny ośrodek turystyczny, szczególnie atrakcyjny zimą - infrastruktura naprawdę robi wrażenie.

Trasy narciarskie zadowolą najbardziej wymagających

Trasy dopasowane są do każdego poziomu umiejętności i pozwolą pojeździć zarówno początkującym, jak również zaawansowanym miłośnikom białego szaleństwa. Szczególnie te oznaczone kolorem niebieskim pozwalają na doskonalenie umiejętności w jeździe carvingowej. Są szerokie i mają idealny stopień nachylenia. Łącznie do dyspozycji w ośrodku Donovaly mamy 19 dobrze przygotowanych tras o różnym poziomie trudności. Zadowoleni będą też narciarze biegowi, dla których przygotowano 5 tras biegowych o długości ponad 30 km. O rozciągających się z nich spektakularnych widokach można by pisać wiersze. Trasy usytuowane na wysokości od 900 do 1361 metrów, których łączna długość wynosi 11km.

Donovaly archiwum prywatne

Dodatkowo dla miłośników jazdy pod gwiazdami PARK SNOW Donovaly oferuje wieczorne szusowanie, które rozpoczyna się o godzinie 15:30 i kończy się o 20:00.

Jest też oferta dla rannych ptaszków. Ci, którzy kochają sztruks na stoku ośrodek oferuje opcję "Fresh Track" z możliwością bogatego śniadania w pobliskim barze.

Śniadanie w jednym z donovalskich barów archiwum prywatne

Masz dzieci, które chciałyby rozpocząć swoją przygodę z narciarstwem? W Donovaly znajduje się jeden z największych parków do nauki jazdy na nartach dla dzieci w Europie. Wyposażony jest w wyciągi dywanowe, pozwalające na łatwe i przede wszystkim bezpieczne przemieszczanie dzieci w trakcie nauki jazdy. Miejsce to jest wyposażone również w karuzelę, a szkółki narciarskie oferują zajęcia dla dzieci w wieku od 3 lat. Park oferuje także każdego dnia o godzinie 12:00 przejażdżki zimową ciuchcią, a do zabaw zapraszają ulubieni bajkowi bohaterowie naszych dzieci.

Dorośli, chcący poczuć dopływ adrenaliny, oraz doświadczone w jeździe nastolatki mogą z kolei spróbować swoich sił w strefie Riderspark, gdzie znajdują się wszelkiego rodzaju rury, rampy i skocznie, umożliwiające wzbijanie się w powietrze i wykonywanie ewolucji, od których w głowie się kręci.

Jak Słowacy stworzyli alpejki klimat?

Apres ski - idealna zimowa rozrywka 123RF/PICSEL

Co musi zapewnić ośrodek, żeby można było poczuć klimat narciarstwa alpejskiego? Nie wystarczy architektura podobna do tej znanej nam z zimowych zdjęć z Austrii czy Włoch. Przede wszystkim ważna jest oferta wellnes i spa, bez której nie wyobrażamy sobie obecnie wypoczynku zimowego na nartach. I również w tym temacie ta piękna miejscowość ma wiele do zaoferowania. Doskonała strefa wellnes znajduje się m.in. w hotelu Galileo. Roztacza się z niej widok na cały ośrodek. Prawdziwa gratka dla miłośników saunowania - mamy tu saunę fińską (suchą), parową oraz infrared. Panuje tam szeroko rozumiana kultura saunowania - doskonałe miejsce na wypoczynek po całym dniu atrakcji narciarskich. A jeśli komuś mało zimy, może udać się komory chłodzącej. Jeśli dodać do tego baseny, masaże, jacuzzi, niecki i strumienie do schładzania, mamy pełny pakiet zimowego spa.

Nie sposób nie wspomnieć o rozrywce. Après-ski może być ciekawym uzupełnieniem wypoczynku na nartach, a dla niektórych jest czasem nawet głównym celem wyjazdu narciarskiego. Zabawy, koncerty, nocne życie - wszystko tu znajdziecie. Piękny czas na nartach i po zejściu ze stoku.

Jedzenie to osobny rozdział. Jeśli myślisz, że Słowacy niczym dobrym nie mogą zaskoczyć, jesteś w błędzie. Odwiedź restaurację Koliba Góral, w której oprócz wspaniałych dań można zasmakować lokalnej rozrywki w góralskim stylu. Nie trudno znaleźć muzykę na żywo oraz lokalny browar, położony w centralnej części miejscowości, który oprócz specjalnych smaków złocistego trunku oferuje świeże wypieki z własnej piekarni oraz wspaniałe przysmaki, którym nie sposób się oprzeć, jak choćby sezonowaną wołowinę i steki. Absolutnie wyjątkowy jest jego wystrój. Właściciele dysponują imponującą kolekcją gitar muzyków metalowych.

Browar Donovaly archiwum prywatne

Dojazd - praktyczne wskazówki

Donovaly 123RF/PICSEL

Dojazd z Krakowa:

Samochodem: Trasa z Krakowa do Donovaly liczy około 190 km i zajmuje średnio 2 godziny 50 minut. Najlepiej kierować się przez Chyżne, przekraczając granicę polsko-słowacką, a następnie podążać drogą E77 w kierunku Bańskiej Bystrzycy.

Autobusem: Jeden z przewoźników oferuje bezpośrednie połączenia z Krakowa do Donovaly. Podróż trwa około 3 godzin i 20 minut, a ceny biletów zaczynają się od 48,99 zł.

Dojazd z Warszawy:

Samochodem: Odległość z Warszawy do Donovaly to około 480 km. Podróż samochodem zajmuje średnio 6-7 godzin, w zależności od warunków na drodze. Najlepiej kierować się autostradą A1 w kierunku południowym, następnie przez Kraków i dalej jak w opisie powyżej.

Autobusem: Jeden z przewoźników oferuje połączenia z przesiadką w Krakowie. Całkowity czas podróży wynosi około 8 godzin i 5 minut.

Ceny karnetów

Dzieci: 1-dniowy 34 euro, 4-godzinny 32 euro, 6-dniowy 190 euro

Młodzież i seniorzy : 1-dniowy 39 euro, 4-godzinny 36 euro, 6-dniowy 220 euro

Dorośli: 1-dniowy 44 euro, 4-godzinny 41 euro, 6-dniowy 250 euro

Atrakcje w okolicy Donovaly

Vlkolínec : Malownicza osada wpisana na listę światowego dziedzictwa UNESCO, złożona z 43 budynków mieszkalnych i gospodarczych, przypominająca skansen, lecz zamieszkana.

Trasy biegowe: Około 30 km ratrakowanych tras dla narciarzy biegowych, oferujących piękne widoki i kontakt z naturą.

Letni tor bobslejowy: Dostępny również zimą, oferuje emocjonujące zjazdy na długości 900 metrów z 7 wzniesieniami i 11 ostrymi zakrętami.

Habakuky: Baśniowa wioska inspirowana słowackimi legendami, idealna atrakcja dla rodzin z dziećmi.

