Okres zimowy przysparza wielu kierowcom niemałych problemów, począwszy od faktu, że szybko zapada zmrok, co może utrudniać bezpieczną jazdę , skończywszy na potrzebie skrobania zamarzniętych szyb , ładowania akumulatora czy usuwaniu z karoserii soli , którą posypuje się drogi.

Ujemna temperatura i nasze zapominalstwo, to idealna mieszanka do powstania małej katastrofy. Zatem jakich rzeczy absolutnie nie powinniśmy zostawiać w aucie podczas zimy?

Medykamenty i produkty spożywcze zawsze powinny być przechowywane zgodnie z zaleceniami producenta . Leki zostawione na kilka czy kilkanaście godzin w samochodzie stojącym na mrozie mogą bardzo szybko ulec zniszczeniu , tym samym tracąc swoje właściwości . Absolutnie nigdy nie zostawiaj medykamentów w samochodzie, zarówno zimą jak i latem, gdy mamy do czynienia z ekstremalnie niskimi lub wysokimi temperaturami .

Z kolei pozostawienie w bagażniku samochodu siatki z zakupami i narażenie produktów spożywczych na kontakt z ujemną temperaturą sprawi, że niektóre warzywa i owoce stracą na swojej jakości , a część z nich nie będzie nadawała się do spożycia.

Laptop pozostawiony w zimnym aucie? Nawigacja samochodowa , której nigdy nie zabierasz do domu? Urządzenia elektroniczne są bardzo narażone na wpływ ujemnej temperatury, przez co nie tylko mogą działać mniej efektywnie, ale w najgorszym scenariuszu przestaną działać .

Niskie temperatury, a już na pewno ujemne, zdecydowanie obniżają sprawność baterii w takich urządzeniach jak m.in. laptop. Ponadto, jeśli komputer spędzi mroźną noc w samochodzie, a ty od razu go uruchomisz, to może wówczas dojść do zwarcia. Dzieje się tak z uwagi na fakt, iż pod obudową laptopa przez noc zgromadzi się wilgoć, która nie zdąży odparować.