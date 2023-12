Niezwykła puszka Coca-Coli wystawiona na sprzedaż

Na platformie aukcyjnej ebay wystawiono niezwykle drogi przedmiot, który jest podobno łakomym kąskiem dla kolekcjonerów. Otóż użytkownik o nazwie "riyadsadak" próbuje sprzedać puszkę Coca-Coli z limitowanej edycji świątecznej z 2019 r. Na czym polega jej wyjątkowość?

Jak czytamy w opisie aukcji - wystawiony na sprzedaż przedmiot jest fabrycznie nowy, nieotwierany i nieuszkodzony, oryginalny i pusty w środku.

Zatem jak to możliwe, że nieotwierana, zaplombowana puszka nie posiada w środku napoju? Wszystko wskazuje na to, że jest to wynik niezwykle rzadkiej wady fabrycznej i między innymi stąd tak wysoka cena na aukcji internetowej.

Zdjęcie W puszce wystawionej na sprzedaż za kwotę ponad miliona złotych nie ma popularnego napoju / 123RF/PICSEL

Fortuna za pustą puszkę Coca-Coli

Pusta puszka Coca-Coli została wystawiona na aukcji za 347 tys. dolarów, co w przeliczeniu na złotówki przy obecnym kursie walut, daje kwotę 1 392 791,20 zł.

W opisie możemy również przeczytać, że drogocenna puszka znajduje się w Hadze w Holandii i może zostać wysłana do każdego miejsca na świecie oprócz Rosji i Ukrainy. Jeśli zdecydujemy się za zakup puszki za ponad 1 mln złotych, to przesyłka do Polski będzie już darmowa.

Warto również zaznaczyć, że w przypadku tego przedmiotu sprzedawca nie przyjmuje zwrotów.

