Chemiczka skazana na 14 lat za kradzież tajemnic Coca-Coli

Życie i styl

Dołącz do nas:

Chińska chemiczka Xiaorong "Shannon" You wykradła tajemnicę handlową Coca-Coli. Kobieta zdobyła tajną technologię, którą następnie chciała wykorzystać do założenia własnej firmy w Chinach. Za to, co zrobiła, poniesie poważne konsekwencje.

Zdjęcie Chińska chemiczka Xiaorong "Shannon" You wykradła tajemnicę handlową Coca-Coli / 123RF/PICSEL