Wąż ugryzł dziewczynkę w twarz w rosyjskim zoo

W ogrodzie zoologicznym w Jekaterynburgu pięcioletnia dziewczynka została ugryziona przez węża w twarz. Nikt nie spodziewał się, że dojdzie do takiego incydentu.

Na szyi dziewczynki jeden z pracowników położył małego niejadowitego węża. Początkowo nie przejawiał on agresywnego zachowania i jedynie wisiał na szyi pięciolatki.



Wideo youtube

Po chwili jednak ugryzł policzek dziewczynki, co dokładnie uchwycono na nagraniu, które od razu trafiło do sieci. Ojciec pięciolatki zażądał od pracowników ogrodu zoologicznego dowodów świadczących o tym, że gad rzeczywiście nie jest jadowity, po czym wezwał karetkę, by upewnić się, że córce nic nie dolega. Dziewczynkę zabrano do szpitala, gdzie założono opatrunek w miejscu ugryzienia.



Według pracowników ogrodu zoologicznego nigdy wcześniej nie doszło do podobnej sytuacji. Postanowili, że rezygnują z umożliwiania tak bliskiego kontaktu z wężami, by uniknąć podobnych sytuacji.



Ekspertka Ekaterina Uvarova uważa, że węże są wrażliwe na zapach, a to, że dziewczynka wcześniej jadła kurczaka oraz bawiła się z pisklętami, mogło mieć wpływ na zachowanie gada.



