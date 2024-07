Taka sytuacja związana ze zmianą terminu wypłaty świadczenia będzie miała miejsce właśnie w lipcu . Należy podkreślić, że jeśli wypłata emerytury wypada w dzień wolny, to wówczas świadczenie musi trafić do rąk lub na konto emeryta wcześniej .

Wracając do sedna, czyli do lipcowych wypłat emerytur, to część seniorów swoje świadczenia otrzyma już 1 lipca, czyli w poniedziałek. Kolejny termin wypłat to 5 lipca, a więc najbliższy piątek. Również 5 lipca swoje świadczenia otrzymają seniorzy, którzy zazwyczaj pobierają je 6. dnia miesiąca. Dzieje się tak z uwagi na fakt, iż 6 lipca to sobota, więc zgodnie z przepisami emerytura zostanie wypłacona dzień wcześniej.