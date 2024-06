Rekordowe wypłaty od ZUS w 2024 roku. Takich pieniędzy jeszcze nie było

Zakład Ubezpieczeń Społecznych już na początku 2024 roku informował, że ten rok będzie wyjątkowo łaskawy dla emerytów i rencistów. W pierwszej połowie roku seniorzy mogli liczyć na waloryzację i "trzynastkę", druga połowa zapowiada się jeszcze lepiej! Co czeka ich w najbliższych miesiącach?

Jesienią tego roku seniorom wypłacona zostanie czternasta emerytura. Przelewy pojawią się na kontach emerytów i rencistów prawdopodobnie już we wrześniu lub październiku. Aby je otrzymać, nie trzeba składać żadnych wniosków.

Do 31 października 2024 roku rząd będzie musiał przyjąć rozporządzenie, w którym określi termin i kwotę następnej "czternastki". Jeśli nic się nie zmieni, to trafi ona w pełnej wysokości do osób, których emerytura nie przekracza 2 tys. 900 zł brutto. Przy wyższych świadczeniach obowiązuje zasada złotówka za złotówkę